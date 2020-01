Monago cree que Vara será ministro por su fidelidad a Sánchez: "se merece un monumento, qué menos que un ministerio"

Publicado 10/01/2020 11:55:55 CET

MÉRIDA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, se ha mostrado convencido este viernes de que el Gobierno que está conformando Pedro Sánchez contará con algún ministro extremeño, y en concreto ha apuntado hacia el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, y si no acepta, a su vicepresidente segundo, José María Vergeles.

En una rueda de prensa en Mérida en la que ha sido preguntado por las voces que apuntan hacia el presidente extremeño, Monago ha ironizado al referirse al incremento en el número de carteras: "Si no hay un ministro extremeño con 20 ministerios... ¡alguna pedrea tendrá que tocar!".

"Aquí tiene ministerios todo el mundo. Si no es Guillermo, será Vergeles, y si no otro. Qué menos", ha señalado Monago, quien ha añadido que es "difícil" que haya un ministro extremeño cuando hay diez, once o doce ministros, pero habiendo veinte da por hecho que al menos uno habrá, y que si no es Fernández Vara, "será Vergeles, seguro".

Asimismo, ha considerado que Pedro Sánchez correspondería con este nombramiento a la "fidelidad" mostrada por Fernández Vara después de que dijera tiempo atrás que si el líder del PSOE pactaba con independentistas se marcharía del partido.

Una fidelidad que según Monago "merece un monumento, qué menos que un ministerio", y si no es para el propio Fernández Vara, será para otro, y en este sentido ha reiterado que "el mejor situado es Vergeles", que es su vicepresidente y es lo "lógico".