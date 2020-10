Monago pide a Fernández Vara que comparezca en la Asamblea cada 15 días mientras dure el estado de alarma

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este martes al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que comparezca en la Asamblea regional cada 15 días para "rendir cuentas mientras dure el estado de alarma" que ha decretado el Gobierno de España y que pretende prorrogar hasta el 9 de mayo del próximo año.

Tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recoge la propia Junta en el escrito que ha remitido a la Asamblea, la autoridad delegada durante este periodo serán los presidentes de las comunidades autónomas y no los consejeros de Sanidad, por lo que "no procede" que quien rinda cuentas sea el señor Vergeles.

"Si con más de mil muertos por la pandemia en Extremadura, el presidente no quiere comparecer ante el Parlamento regional, es que le importa muy poco lo que ha pasado y lo que pueda pasar" ha lamentado Monago en una nota de prensa, en la que ha recordado que el estado de alarma es una "situación excepcional que le confiere poderes excepcionales" al presidente de la Junta, por lo que no puede ejercerlos "sin ningún control" y sin dar explicaciones a la Cámara autonómica.

A su juicio, los ciudadanos "nos piden unidad y diálogo, y tienen razón" por lo que, en esta situación, es el presidente de la Junta quien "tiene que liderar este tema" y no dejarlo en manos de Vergeles.

El presidente del PP ha dudado que el consejero de Sanidad "sea la persona adecuada para transmitir transparencia, credibilidad y confianza a los ciudadanos" en la Asamblea de Extremadura, cuando los propios sindicatos médicos han perdido su confianza, pidiendo su dimisión hasta en dos ocasiones.

"Si Vergeles no escucha a sus compañeros médicos, menos lo va a hacer con los miembros de la Cámara", ha señalado el dirigente del PP extremeño, quien ha recordado que el consejero de Sanidad, entre otras declaraciones, llegó a afirmar que "las mascarillas no servían para nada", que los profesionales médicos no se habían contagiado en los centros sanitarios o que Extremadura había superado el pico de la segunda ola de la pandemia el pasado 25 de septiembre, algo que, "a todas luces, ha quedado demostrado como falso", ha señalado.