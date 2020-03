Monago pide a Vara que organice una respuesta sanitaria propia porque Sánchez "no ha sabido reaccionar"

MÉRIDA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este domingo a la Junta que "reaccione" porque lo está haciendo "tarde y mal" confiando toda la respuesta sanitaria al Gobierno de España "que no ha sabido reaccionar al tiempo" y así evitar que "arrastre" a la comunidad.

En un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago destaca que "no hay equipos de protección" en muchos centros sanitarios, residencias de mayores, centros de menores o en el servicio de ambulancias "después de una semana de confinamiento".

De este modo, Monago ha señalado que si hay que esperar a que lo resuelva el Gobierno de España, la región estará "sin equipos de protección durante un tiempo", y en este sentido ha puesto como ejemplo los casos de otras comunidades que se han "adelantado" como Andalucía, que ha ordenado comprar 2 millones de mascarillas, o Galicia, que está haciendo pruebas "masivamente" para saber qué porcentaje de población está afectada.

"Aquí no se está haciendo por lo que difícilmente podremos dar una respuesta si no tenemos datos fehacientes" ha sentenciado Monago, quien insiste en que la Junta llega "tarde un día sí y otro también y eso no puede seguir siendo así".

Monago recuerda que el número de teléfono que ha facilitado el gobierno autonómico a los ayuntamientos no está operativo durante los fines de semana y que el PP ya ha solicitado que se amplíe dicho servicio.

También ha afirmado que "los ayuntamientos llevan días fumigando sus calles" y hasta este fin de semana la Junta no ha enviado las recomendaciones para hacerlo, cuando los alcaldes se han adelantado "desde hace ya varios días".

Ante esta situación, Monago ha vuelto a ofrecer su ayuda al Ejecutivo autonómico y se ha puesto a disposición, "pero se tienen que dejar ayudar y no esperar que el problema nos lo resuelva otro" apelando a ofrecer una respuesta "con todas las energías".

Así y como medidas que se deberían tomar de inmediato, ha señalado que la Junta tiene que abrir el hospital Virgen de la Montaña, tener en la reserva hoteles medicalizados en la región y organizar "una legión de voluntarios formados pero con equipos de protección". De este modo, ha afirmado que "Extremadura tiene capacidad para fabricar equipos de protección" y que "sólo falta organizar la respuesta".