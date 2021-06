Monago se siente "plenamente avalado" por la dirección nacional del PP y se pone "a disposición siempre" del partido

CÁCERES, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antono Monago, ha incidido en que él se siente "muy reconocido" y "muy integrado" en el "proyecto" de su partido, así como "plenamente avalado" dentro de la dirección nacional de la formación, aunque ha reconocido que se mantiene "a disposición siempre" de la misma al ser sus integrantes "medios" y "no fines".

"Yo intento poner siempre un granito de arena, igual que lo hacen el resto de mis compañeros... somos medios, no somos fines... y en ese sentido como somos medios dentro de una organización que queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, que eso es el fin, pues después del verano se dirá... y estamos a disposición de la organización", ha espetado en una rueda de prensa en Cáceres este miércoles Monago, quien ha señalado que hasta después del verano no se convocará el Congreso Regional del PP extremeño.

Así, al hilo de una información publicada este miércoles en El Mundo sobre supuesta renovación de cargos regionales pretendida por la dirección nacional del PP, entre ellas la del propio Monago en Extremadura, el líder de la formación en la comunidad ha subrayado a preguntas de los medios que él quiere formar parte de un proyecto como el del PP que se ha mostrado "convencido" de "va a ser ganador" en España, "de la mano de Pablo Casado", y dentro del cual ha reconocido que se siente "integrado".

Al mismo tiempo, ha explicado que ayer mismo estuvo con Pablo Casado y el secretario general del PP y nadie le comunicó nada al respecto de una renovación o no de liderazgos en Extremadura. "Yo ayer estuve con el presidente Casado y estuve con el secretario general y a mí no se me dijo nada", ha sentenciado Monago, quien ha incidido también en que él cree que todavía tiene "mucha vida política por delante" como otros en el PP en Extremadura, "porque somos jóvenes".

RESPONSABILIDAD RECONOCIDA

En este sentido, ha recordado que "hasta el verano cuando menos" --cuando se convoque el Congreso Regional-- es presidente del PP en Extremadura, así como que también él preside la Comisión de Presupuestos del Senado, un aspecto que ha puesto como ejemplo de que se siente "muy reconocido" dentro de la organización 'popular' y "dentro de la dirección nacional del partido plenamente avalado".

"Porque si no, no me hubieran dado una responsabilidad como presidir la Comisión de Presupuesto, que ha tenido un papel importante porque hemos gestionado la tramitación de los Presupuestos en la Cámara Alta", ha añadido Monago, quien ha insistido en todo caso a continuación en que él se mantiene "a disposición siempre de la organización". "Siempre lo hemos hecho", ha reiterado.

Al mismo tiempo, preguntado por los medios sobre si ha recibido alguna llamada del PP nacional 'tranquilizadora' tras la información publicada sobre la posible renovación del liderazgo 'popular' en Extremadura, Monago ha reconocido que "sí" pero que es "privada" y "no viene al caso". "Sí la tengo, pero como es privada es privada", ha dicho al rehusar ofrecer más datos sobre esa llamada, y tras lo cual ha recalcado que él se siente "uno más en este engranaje" del PP.

CONGRESOS PROVINCIALES PRIMERO

Así, Monago ha señalado que el Congreso Regional del PP en Extremadura "no está convocado todavía", y que hasta después del verano no lo estará, ya que ahora la "prioridad" de la organización es "resolver bien" los congresos provinciales de Cáceres y Badajoz.

"Por lo tanto, si estamos en el mes de junio, por respeto al acto en el que estamos con los compañeros de Cáceres hablemos de Cáceres, de su congreso, hablaremos en breve del de Badajoz, de su congreso, y después del verano se hablará del Congreso Regional en Extremadura del Partido Popular", ha dicho durante la presentación este miércoles en Cáceres de la candidatura de Laureano León a liderar el PP provincial cacereño.

Con ello, sobre la información publicada en El Mundo relativa a una supuesta renovación de distintos líderes regionales del PP, Monago ha rehusado responder a lo que pueda publicar un periodista. "Yo no puedo estar contestando a un periodista. Los periodistas hacen su trabajo, hacéis vuestro trabajo, y yo no soy quién para enjuiciarlo... Por lo tanto, pregúntele usted al periodista, él dice según fuentes pero luego dice que no están confirmadas", ha señalado.

"Dicho lo cual yo ayer estuve con el presidente Casado y estuve con el secretario general y a mí no se me dijo nada", ha afirmado en todo caso el 'popular', quien ha argumentado que "nosotros somos un medio dentro de un gran proyecto que es el PP, que está por encima de nosotros, y por encima del PP están las personas, están en este caso los extremeños, que es el amor que yo tengo... mis paisanos, la gente de los pueblos, sus problemas, lo que les quita el sueño", ha dicho.

"Yo intento poner siempre un granito de arena, igual que lo hacen el resto de mis compañeros... somos medios, no somos fines... y en ese sentido como somos medios dentro de una organización que queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, que eso es el fin, pues después del verano se dirá... y estamos a disposición de la organización", ha espetado.

Al respecto, ha reiterado que "todos los que estamos aquí estamos a disposición de nuestra organización". "Si no estuviéramos nosotros a disposición de nuestra organización montaríamos un partido político cada uno donde cada uno haría lo que le diera la gana... Es que esto son organizaciones que tienen unos fines, y que son el bienestar de nuestros ciudadanos, que esa debe ser nuestra vocación", ha señalado.

"Hasta después del verano no hay congreso regional, José Antonio Monago es un medio dentro de esta organización, yo tengo pasión por Extremadura desde mi organización, y en ese sentido lo más importante no es José Antonio Monago ahora, son las personas e intentar resolver los problemas de la gente", ha incidido.

Asimismo, en cuanto a que se hable de la 'candidatura de Casado' para una comunidad u otra, ha dicho que hablar así "es una falta de respeto" a la "propia democracia" dentro del PP. "Es una falta de respeto a los militantes de un partido, no hace ningún favor en ese sentido", ha dicho.