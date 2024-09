El nuevo festival Cine Beat programa 28 conciertos y 4 proyecciones en diez locales y espacios patrimoniales de Mérida

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mérida aumenta su oferta cultural con la incorporación a su calendario de un nuevo festival, Cine Beat, promovido por empresarios del sector cultural y de la hostelería de Mérida, que une música en directo en pequeños locales de la ciudad y espacios monumentales, así como la proyección de películas de temática musical, entre otras actividades.

En total se han programado 28 conciertos, todos ellos menos dos aglutinados en solo dos días, el 11 y el 12 de octubre, en siete bares, pubs y restaurantes de la ciudad, así como en espacios monumentales abiertos como el Templo de Diana y el Foro Romano, a los que se suma el Teatro María Luisa, que acogerá cuatro proyecciones de películas.

Locales como Malamadre, Jazz Bar, Maruja Limón, Barocco, Café Joplin, el restaurante Tuétano y el antiguo pub El Bujío (ahora sede de la asociación que organiza el certamen, y abierto solo para sus miembros) serán los escenarios de las actuaciones en directo de grupos mayoritariamente compuestos por miembros de Extremadura y principalmente de Mérida, y de muy diversos estilos musicales.

El grupo El buen hijo dará el pistoletazo de salida con el concierto inaugural el jueves 10 de octubre en el Templo de Diana; si bien el día antes, el miércoles, Letter from C14 feat K. Pastrana ofrecerá una performance con audiovisuales en el Pórtico del Foro, después de las proyecciones del certamen de videoclips.

Selene, Treska, Ehta Gente, Interfectos, Elena Amores & Dimayo Brothers, Roldán, Rack Roll & Remayteds, The Buzzos, Alteawj & Gazzalea, Black Maracas, Aldo Linares dj y Dalai Drama actuarán el viernes, 11 de octubre, desde las 15,00 hasta las 2,00 horas.

Mientras que Ben Clark & Mariano, Canastéreo, Tipo Pilsen, Albarregas, Universo 1963, Crimen Perfecto, Dimayo, Jueves Negro, Ladmiro, Hombre Tigre, Cría Cuervos, Alqántara & Chino y Gameboyz conforman el cartel del sábado.

Anteriormente, se proyectan en el María Luisa las películas 'Stop Making Sense' y 'Ryuichi Sakamoto: Opus', el lunes 7 de octubre; y 'Little Richard: I am everything' y 'Eterna (Gata Gattana)', el martes 8.

Todo ellos se completa con la entrega del primer Premio Eterna al guitarrista Paco Mata por toda su trayectoria, una charla musical o una exposición sorpresa.

El programa se ha dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en la que han estado presentes el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, así como uno de sus promotores, Ángel Briz, quien ha subrayado que no es un festival al uso, con un espacio en el que se van sucediendo las actuaciones.

"Cine Beat no es un festival en el que vas a un sitio en concreto y te quedas allí toda la tarde a ver un concierto tras otro", ha explicado, sino que se pretende la "movilidad por todas las calles". "Queremos ritmo, queremos ambiente", remarca el organizador, que añade que este es el motivo por el que se ha elegido una recreación del mapa del centro de la ciudad, donde se ubican todos los espacios del certamen, como imagen del mismo.

"Queremos que Cinebit sea el festival de la ciudad, el festival de Mérida, el festival de su gente, el festival de las calles, en el que tú vas de un bar a otro cada hora viendo conciertos y te vas encontrando no a grupos tocar, te vas encontrando a tus amigos tocar", ha explicado.

Esto es así porque en 26 de los 28 grupos participantes hay al menos un extremeño entre sus miembros, mayoritariamente de Mérida, y en 21 todos son de la comunidad autónoma.

UNE CULTURA, CON TURISMO Y PATRIMONIO

En este sentido, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte ha valorado que poner en marcha nuevas iniciativas es "cada día más complicado", si bien se ha mostrado convencida de que la inversión realizada "va a merecer la pena".

Bazaga ha destacado que el certamen aúne la cultura, principalmente la música y el cine, junto con la hostelería y el turismo, el patrimonio... Es, por tanto, un festival que es "coral" y con un matiz muy importante para su departamento, ha dicho, como es el de la juventud que "a veces nos olvidamos de ella cuando es la más importante de todas".

Por su parte, el alcalde ha deseado que esta propuesta llegue para "quedarse mucho tiempo en la ciudad", porque se trata de una iniciativa "interesante y distinta" a lo que se ha programado hasta ahora, en tanto que parte de un grupo de empresarios que aúnan cultura, música y restaurantes, bares y negocios de la ciudad.

De esta forma, será un fin de semana --en el que además coinciden otros eventos como las actividades de la Semana de la Guardia Civil o el Acero Rock-- en el que en distintos locales de la ciudad se va a poder disfrutar de conciertos, de proyecciones de cine, y además incorporando a la programación espacios patrimoniales de la ciudad.

"Cuando hablamos de que el turismo es el principal motor generador de economía en la ciudad de Mérida, nos referíamos precisamente a esto", ha señalado el regidor municipal, que añade que "el patrimonio por sí solo, el turismo por sí solo, no genera actividad económica".

El evento lo organiza la Asociación Cultural de Ocio y Actividades Emeritense junto al Ayuntamiento de Mérida, y cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz o la Filmoteca de Extremadura, entre otros patrocinadores públicos y privados.