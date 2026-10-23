Ocho investigados en Badajoz por sustraer fruta del campo para su posterior venta clandestina

BADAJOZ, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con Policía Local de Badajoz y dentro del 'Plan de actuación contra la sustracción de frutas y hortalizas' en explotaciones agrícolas durante la presente campaña, ha instruido diligencias como investigados a ocho vecinos de la capital pacense por su implicación en la sustracción de fruto del campo para su posterior venta clandestina en mercadillos y fruterías.

También ha instruido diligencias como investigada a la propietaria de una frutería de la ciudad, quien supuestamente adquirió parte de fruta sustraída para su venta, a sabiendas de su procedencia ilícita.

Se trata de unas actuaciones que se iniciaron a raíz de las denuncias de los encargados de diferentes aprovechamientos agrarios, quienes relataban a los agentes que, desde el pasado mes de julio, les habían sustraído gran cantidad de diferentes tipos de fruta como platerina, melocotón rojo, ciruela, uva, paraguayo y nectarinas, entre las que se encuentran algunas variedades exclusivas de un cultivo experimental, claramente identificables.

En el transcurso de la investigación, según ha informado la Guardia Civil, los agentes pudieron saber que los autores de las acciones delictivas, después de controlar la ausencia de trabajadores o encargados de los frutales, se adentraban de forma reiterativa en las propiedades para sustraer el fruto que supuestamente venderían de manera clandestina tanto en barriadas pacenses, como mercadillos o fruterías.

La Guardia Civil también ha resaltado que la colaboración de la Policía Local de Badajoz ha sido "clave" en las numerosas inspecciones realizadas en la vía pública, donde intervinieron cajas y bolsas que contenían parte de la fruta sustraída, expuestas para su venta al público de manera clandestina, de la que los responsables no pudieron acreditar su legítima procedencia.

Parte de esta fruta intervenida se pudo relacionar con una variedad exclusiva cultivada en un campo experimental, en una de las explotaciones agrícolas afectadas. Además, dentro de las inspecciones realizadas en establecimientos comerciales de Badajoz también se localizó e intervino otras partidas de fruto sustraído.

Una vez extendidas las correspondientes actas de inmovilización del género incautado, el organismo público de la Consejería del Área de Salud de Badajoz resolvió su destrucción por adolecer de "defectos graves" que impiden su comercialización.

Con todos los indicios obtenidos y una vez identificado a los ocho presuntos autores de los hechos, se les instruyó diligencias como investigados por la sustracción en cuatro explotaciones agrícolas de Badajoz y Novelda del Guadiana, así como a la responsable de la frutería por su implicación en un delito de receptación, quien, supuestamente a sabiendas de su origen ilícito, adquirió la fruta.

Las diligencias han sido ya entregadas en la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

La Guardia Civil y Policía Local de Badajoz han recordado que se debe evitar la compra de productos alimenticios en puestos de venta ambulante clandestina que no ofrezcan las suficientes garantías sanitarias.