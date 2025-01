Pepa Bueno, distinguida como 'Pionera de la provincia' en los Premios de igualdad de la Diputación de Badajoz

BADAJOZ, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este 2 de enero la resolución de la convocatoria de los IV Premios 'Nuestra Provincia, por la Igualdad' de la Diputación de Badajoz correspondientes al año 2024.

Este galardón reconoce el trabajo de las asociaciones, federaciones, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o entidades con o sin personalidad jurídica vinculadas a la provincia de Badajoz o a cualesquiera de sus municipios reconociendo al trabajo desarrollado, en el territorio provincial, en favor de los derechos de las mujeres, en la lucha contra la discriminación por razón de sexo o que hayan contribuido a la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De este modo, la candidatura premiada en el caso de la categoría I de instituciones o centros públicos es la del Ayuntamiento de Atalaya; en la II de entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, federaciones o colectivos de mujeres rurales) la Asociación Molamanta-Teatro; y en la III de empresas, cooperativas sociales y otras entidades privadas a Gestorex.

En el caso de la categoría IV de Jóvenes por la igualdad la candidatura premiada es la del Team Pomar - Gabino Sánchez Llamazares; en la V 'Pionera de la provincia' Pepa Bueno Márquez y la VI o Premio 'Charo Cordero' 2024 el IES Santa Eulalia con 'We can do it'

Respecto a la primera categoría, se ha premiado al Ayuntamiento de Atalaya por ser pionero en la provincia y en toda Extremadura en el diseño de una iniciativa específica sobre igualdad que permite la participación de la población, de manera directa, en el diseño de políticas públicas para la igualdad.

En la segunda categoría, se concede la distinción a Molamanta-Teatro, una asociación de teatro joven cuyos actores y actrices forman parte del alumnado del IES Enrique Díez Canedo de Puebla de la Calzada. Han representado en varias localidades su última obra, 'Yo no soy bonita', que trata sobre la violencia machista.

En la tercera categoría, se premia a la productora audiovisual más veterana en Extremadura, ubicada en Calamonte, liderada por dos mujeres rurales y que ya ha comenzado gestiones para implementar un plan de igualdad; mientras que en la cuarta se reconoce a un grupo de alumnos de 4º de la E.S.O., el Team Pomar - Gabino Sánchez Llamazares, del IES El Pomar de Jerez de los Caballeros, que ha desarrollado diversas charlas para concienciar sobre la igualdad y eliminar estereotipos de género.

En cuanto a la distinción 'Pionera de la provincia', en esta edición recae en la periodista y directora de El País Pepa Bueno, por su amplia trayectoria. Se trata de la segunda mujer en ocupar el citado cargo en el diario, además de haber acumulado un "enorme bagaje" en el periodismo nacional, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Por último, la distinción 'Charo Cordero' 2024 es para el proyecto 'We can do it', del IES Santa Eulalia, el cual aborda diferentes formas de violencia contra las mujeres.

Los premios consisten en la aportación en metálico de 2.500 euros a cada proyecto ganador, de manera que el presupuesto total de los galardones de la IV edición alcanza los 15.000 euros.