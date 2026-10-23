Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura bajan un 3,5% en septiembre

Archivo - Un grupo de turistas descargan sus equipajes del coche junto a un hotel en Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en septiembre empeoran y descienden un 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 222.035 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 3,45% menos de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 126.166 viajeros. Por nacionalidad, 96.905 eran residentes en España, el 76,81%, mientras que 29.261 (23,19%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 6% y los extranjeros aumentaron un 6%.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 178.245 las realizaron residentes en España (un 80,28%), mientras que 43.790 (19,72%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 72,97 euros, lo que representa una subida del 5% interanual. En general, los precios subieron un 3,57% respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se alcanzó en septiembre una ocupación del 41,96% y el sector hotelero empleó a 2.519 personas (un incremento del 4,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%). La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.

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