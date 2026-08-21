Las pernoctaciones en los hoteles de Extremadura caen un 2,2% en julio, hasta las 218.032

Evolución de las Pernoctaciones Hoteleras en Extremadura. - EPDATA

MÉRIDA/MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la comunidad autónoma de Extremadura en julio bajaron un 2,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 218.032, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de Extremadura se alojaron un 1,5 por ciento menos turistas en julio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 132.829 viajeros.

Por nacionalidad, 106.054 eran residentes en España, mientras que 26.775 eran extranjeros. Del total de pernoctaciones en Extremadura, 178.699 las realizaron residentes en España, mientras que 39.333 fueron residentes en el extranjero.

En Extremadura la tarifa media diaria fue de 73,94 euros el mes pasado, con un incremento anual del 8,36 por ciento. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 32,87 euros, con una subida del 5,62 %.

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