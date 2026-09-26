El peso del cansancio, a debate en la tercera jornada de Escribidores 2026

Los escritores Juan del Val (izda) y Nativel Preciado (dcha) conversan con Edu Galán (centro) sobre el agotamiento en la sociedad actual, en el festival Escribidores 2026, en Cáceres a 25 de septiembre de 2026. - ESCRIBIDORES 2026

CÁCERES 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Escribidores encara su recta final con una tercera jornada, la de este pasado viernes, que ha combinado de nuevo literatura, cine y conversación en un mismo día, bajo el paraguas del lema 'Pantallas y Literatura' que articula esta quinta edición en España.

La jornada ha arrancado a las 12,00 horas con Juan del Val y Nativel Preciado, que han charlado con el periodista Edu Galán sobre el agotamiento como uno de los grandes males de nuestro tiempo, dentro del bloque 'Literatura y sociedad'.

Preciado ha alertado de que vivimos en una "sociedad del agotamiento" que empuja a la autoexigencia constante y ha contrapuesto su experiencia de juventud, cuando aún era posible desconectar del trabajo, con la ansiedad que sufren hoy los más jóvenes. Del Val, por su parte, ha preferido no plantear su propio cansancio 2desde la queja", aunque ha coincidido en que el agotamiento mental pesa hoy más que el físico.

Ambos han señalado a las nuevas generaciones como posible motor de cambio, al priorizar el descanso y el ocio frente a la ambición sin límite. La conversación ha derivado también hacia la inteligencia artificial y el riesgo de dejar de pensar por el uso indiscriminado de la tecnología y se ha cerrado reivindicando el aburrimiento como fuente de creatividad y el alejarse de lo que agota como un acto de salud.

ESCRIBIR A CUATRO MANOS: OFICIO Y AMISTAD

Por la tarde, a las 18,00 horas, el Teatro Capitol ha acogido la nueva cita de 'Escribir, el espejo del alma', con las autoras Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que han hablado con Fernando Alcalá de su trayectoria como dúo creativo, veinte años después de conocerse.

Las escritoras han repasado el origen de su última trilogía, 'Time Keeper', nacida de una historia que Pascual llevaba años reescribiendo y que Parente leyó una y otra vez, hasta "enamorarse y romperse" con cada versión. También han recordado 'Pétalos de papel', una novela que quedó inacabada durante años y que decidieron retomar en su décimo aniversario, definiéndola como "un ajuste de cuentas" con sus propios inicios, según ha destacado la organización del festival.

La conversación ha derivado hacia la representación 'queer' en la literatura fantástica juvenil, un terreno en el que, según Parente, faltaba espacio cuando empezaron a escribir. Pascual ha subrayado además la satisfacción como motor para seguir escribiendo: "Mientras tenga algo que aportarnos, seguimos adelante".

Además, ambas han coincidido en que escribir a cuatro manos, lejos de ser una dificultad, se ha convertido en el método que les permite terminar sus historias y sostener la motivación en el proceso creativo.

VELADA DE CON HEMINGWAY

Ya en la Filmoteca de Extremadura, la sesión de las 19,00 horas ha estado dedicada al centenario literario de Ernest Hemingway, con la proyección de 'Al otro lado del río y entre los árboles' (Paula Ortiz, 2022) y un diálogo posterior entre el cineasta Imanol Uribe y el escritor Antonio Soler, moderado por Luis Alegre, que ha puesto fin a la jornada de este viernes.

Uribe ha destacado la sensibilidad de la película (aunque ha matizado que no está basada en la mejor obra de Hemingway), calificándola de "muy recomendable" por su tono suave frente al cine actual. Soler, por su parte, se ha mostrado crítico con la novela original, y ha señalado las notables distancias que la adaptación de Ortiz toma respecto al texto.

Ambos han coincidido en que es "extremadamente difícil" que una obra maestra literaria dé lugar a una obra maestra cinematográfica, y han recordado el desgaste que supuso para la propia Paula Ortiz sacar adelante un proyecto de encargo tan distinto a su forma habitual de trabajar.

La conversación ha derivado después hacia la experiencia de Uribe como adaptador de literatura al cine a lo largo de su carrera y hacia el propio proceso de Soler como guionista de 'El camino de los ingleses' junto a Antonio Banderas, a quien ha definido como una figura que se reconoció en los protagonistas de la novela y que impulsó personalmente el proyecto, hasta llevarlo a la gran pantalla.

CLAUSURA

El telón de Escribidores bajará este sábado, 26 de septiembre, con una jornada de cinco citas. La Filmoteca de Extremadura abrirá el día a las 12,00 horas con el documental Mario Vargas Llosa, dedicatoria para el tercer milenio y un encuentro con Mariana Sipos y Juan Cruz.

Por la tarde, a las 18,00 horas, Manuel Jabois y César Rendueles debatirán con Ayanta Barilli sobre la meritocracia en 'La meritocracia hoy. Cuando el esfuerzo ya no basta', antes de que, a las 19,00 horas, 'La memoria prestada' rinda homenaje a Dulce Chacón con la proyección de 'La voz dormida' (Benito Zambrano, 2011) y la presencia de su propio director junto a Jesús Carrasco, en conversación con Juan Cruz.

El acto de clausura, a las 19,30 horas en el Teatro Capitol, entregará el Premio Escribidores a la Trayectoria a la escritora Carme Riera, y el festival se despedirá a las 20,00 horas con 'Escribir series en España. Entre la literatura, la estructura y el personaje', un encuentro entre Paco Cabezas, Paloma Rando y Sergio del Molino moderado por Ayanta Barilli.