Un plan formará en 2022 a 1.900 trabajadores de la construcción en Extremadura para nutrir de mano de obra al sector

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura y la Fundación Laboral de la Construcción han suscrito un convenio para poner en marcha un "potente" plan de formación que consta de 41 cursos destinados a 1.886 trabajadores del sector, tanto ocupados como en desempleo, que pretende nutrir a las empresas de mano de obra cualificada.

El plan, que cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros, y que comenzará con sus acciones formativas la próxima semana y se desarrollará durante todo el año, ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el secretario general de Empleo, Javier Luna, junto al presidente nacional de la Fundación Laboral de la Construcción, Pedro Fernández.

Un plan que es la respuesta a un estudio sobre el mercado de trabajo de Extremadura, en el que participa el Observatorio Extremeño del SEXPE, la UEx, y la Dirección General de Empresa, y que responde a la "necesidad" del sector de incorporar mano de obra, que viene trasladando en los últimos tiempos, acerca de la falta de "perfiles" profesionales, así como de la falta de disponibilidad de recursos humanos para trabajar en el sector de la construcción.

Luna ha concretado que se ha detectado la falta de oficiales en distintas especialidades básicas, como albañiles, soladores, encofradores, ferrallistas, así como de mandos intermedios, como capataces, encargados de obra, y también gestores de proyectos y de la seguridad técnica.

También todo lo que tiene que ver con la ampliación de los conocimientos para rehabilitación, instalación energética, accesibilidad, nuevas técnicas, nuevos materiales..., es decir, "un compendio que se va a materializar en una serie de familias profesionales", ha dicho.

CERTIFICADO PROFESIONAL

En concreto, el plan cuenta con 41 cursos, de los cuales seis otorgan un certificado profesional, 24 no conducentes a la certificación, y diez con opción a la teleformación.

Del total de 1.886 alumnos, 150 obtendrán un certificado profesional, 1.136 participarán en los cursos no conducentes al mismo, y 600 en los de teleformación.

Los cursos se celebrarán en siete localidades de la provincia de Cáceres, que son Cáceres, Navalmoral, Plasencia, Trujillo, Miajadas, Coria y Navalmoral, y seis en la de Badajoz, en concreto, Badajoz, Mérida, Don Benito, Almendralejo, Montijo y Zafra.

Van desde las ocho horas de duración, que son las unidades formativas más pequeñas, hasta las 550 horas para los cursos que permiten la obtención de un certificado profesional. Asimismo, los alumnos podrán optar a una beca, pendiente aún de un decreto del Ejecutivo regional, para alojamiento, desplazamiento o manutención.

Toda la información sobre este plan formativa se puede consultar en la página web de la Fundación Laboral de la Construcción y en el portal de empleo de la Junta de Extremadura.

FALTA DE MANO DE OBRA

Por su parte, Pedro Fernández, ha destacado que si la construcción es un sector "importante", ahora lo es más con la llegada de los fondos europeos para la recuperación, pues 35.000 millones de euros se destinan a infraestructuras que tendrán que construir empresas de la construcción.

Infraestructuras enmarcadas en las políticas de rehabilitación, movilidad sostenible, economía circular (depuradoras) o nuevas formas de energía, que las trabajan, ha señalado empresas de la construcción.

Y es que, como ha venido reclamando el sector en los últimos años, la construcción "necesita incorporar mano de obra", en especial mujeres, que solo representan el 9% del total, a pesar del aumento de los últimos años, y jóvenes.

El presidente de la Fundación ha reconocido que algo que no han hecho bien ha sido "vender los beneficios sociales" de un sector que cuenta con convenio colectivo "perfectamente estructurado", que reconoce "buenos horarios y buenos salarios", mejores que otros sectores.

Sueldo un 30% por encima del SMI, y horarios que "terminan al final de semana" son razones con las que espera "ir recibiendo a trabajadores que no encuentran su sitio en otros sectores".

Con respecto a los jóvenes, ha indicado que con un desempleo juvenil que roza el 36% en menores de 26 años, "no puede ser que necesitemos mano de obra en el sector". Y es que, según los datos aportados, si antes de la crisis de 2008 había 345.000 trabajadores de menos de 25 años en la Construcción en España, ahora solo hay 53.000.

Así, preguntado sobre cuál cree que es el motivo de esta falta de mano de obra, así como del envejecimiento y falta de formación del sector, ha señalado que el "problema" se encuentra en que "parecía que era malo que un joven entrara a ganar 1.500 euros en la construcción en vez de seguir con una carrera que a lo mejor no era su felicidad".

ATRAER A LOS JÓVENES

En este sentido, reconoce que el "fallo" ha estado en que el sector "no ha sabido tender la mano" a los jóvenes, cuando "persona que entra en el sector, no quiere irse. Siempre que haya trabajo, se quedará", ha asegurado.

Y es que, con la crisis de 2008, los jóvenes fueron los "primeros en abandonar" un sector que a día de hoy tiene plantillas con una edad media de 46 años.

Finalmente, ha subrayado que la construcción "no solo es ladrillo, carretilla y arena", sino que demanda "grandes profesionales" capaces de hacer las mayores infraestructuras deportivas de Europa como la remodelación del Santiago Bernabéu, el AVE o el soterramiento de la M-30 en Madrid.

"No hemos sabido trasladar la profesionalidad, la sostenibilidad, lo moderno que es el sector de la construcción. No hemos sabido vender ese atractivo que tiene nuestro sector, a lo que si se unen buenos horarios y salarios razonables, el fallo lo estaba teniendo el sector, que no ha sabido tender bien la mano".