Policías locales de Navalmoral reclaman en Mérida soluciones a la "inseguridad" que sufren por falta de personal

MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Policía Local de Navalmoral de la Mata ha dado un paso más en sus protestas para reclamar soluciones al Gobierno local y a la propia Jefatura a la escasez de personal que padecen y que redunda en problemas de "inseguridad" tanto para ellos mismos como para los habitantes de la localidad.

Tras las protestas en la propia localidad, de las que no han obtenido respuesta alguna, este miércoles se han desplazado a Mérida para dar visibilidad a un problema que se viene arrastrando desde hace varios años, y ante el cual los responsables políticos del ayuntamiento "no hacen nada" para solucionar.

Según ha explicado Daniel Torres, uno de los 17 agentes a turnos de la actual plantilla, se necesitaría el doble de agentes, unos 35, para cubrir las necesidades de un cuerpo que atiende a una población como Navalmoral.

Así, su reivindicación no es otra "que los policías locales de Navalmoral trabajen con la seguridad necesaria para desempeñar su labor" puesto que "con patrullas unipersonales ni tienen seguridad para ellos mismos ni para una población de 20.000 habitantes", ha señalado.

Acompañados por una pancarta en la que reclaman un convenio y una RPT digna, y con el lema "-menos mentiras +seguridad", ilustrada con una imagen de Pinocho, cuya nariz portaban algunos de los agentes, han hecho sonar sus silbatos frente a la Asamblea de Extremadura, donde han cantado consignas pidiendo la dimisión del concejal de seguridad y del jefe de la policía local.

Torres ha reclamado así la atención de los responsables municipales, de los que no han recibido aún respuesta a pesar de tratarse de un problema que se viene arrastrando "desde hace mucho tiempo", con informes al respecto desde 2017 e incluso 2015.

La solución, señala, llegaría cubriendo más plazas, ya que con las actuales es "imposible" realizar el trabajo teniendo en cuenta los diferentes turnos, vacaciones, descansos... "Es una situación insostenible".

Sin embargo, y aquí considera que se encuentra parte del problema, las plazas no se cubren al no cumplir las expectativas de los aspirantes. "Se quedan vacías", tanto por la situación que atraviesa el cuerpo actualmente, como por las condiciones, que "no tienen que ser muy atractivas cuando ningún policía de Extremadura se presenta a Navalmoral de la Mata".

En concreto, ha explicado que en la última convocatoria, de cinco plazas, aprobaron ocho aspirantes pero solo se cubrieron cuatro. En la anterior, se cubrieron cinco de las siete convocadas.

Todo ello desemboca en problemas de conciliación familiar, en retrasos en el cobro de la productividad, les deniegan "sistemáticamente" los días de asuntos propios... y, además, asegura que sufren "represalias" en forma de "amenazas" con la apertura de expedientes.

A modo de ejemplo, ha señalado que antes se hacían los servicios en Carnavales con 10-12 agentes, y este año se han hecho con uno o dos, o que en fin de año, durante toda una semana solo hubo una trabajadora durante toda la noche. "Es muy inseguro", ha insistido, al tiempo que ha advertido que no quiere "esperar a que pase algo" para que se tomen medidas.