PP argumenta su rechazo a todas las enmiendas porque son "más de lo mismo" o ya están reflejadas en las cuentas

MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá ha replicado a las críticas sobre la falta de diálogo en la confección de las cuentas por parte de los partidos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura, argumentando que es un presupuesto hecho "por y para los extremeños" y no "por y para los grupos parlamentarios".

Así, en una comparecencia posterior a la aprobación de las cuentas, ha señalado que ya advirtieron que podría ser incorporado "todo aquello que siga el espíritu de esta presupuesto", pero PSOE y Unidas por Extremadura solo han mirado el "cortoplacismo" y a "colgarse la banderita de un grupo parlamentario".

Asimismo, ha señalado que este gobierno no va a "volver para atrás", porque los extremeños lanzaron el "mensaje" en las elecciones de mayo de 2023 de que "no quieren más de lo mismo", y sin embargo, las enmiendas de la oposición son "más de lo mismo".

Respecto a que ambos partidos han copiado enmiendas ya presentadas el año pasado por el PP, y que también han sido rechazadas, ha dicho que "demuestran que no trabajan, que no tienen proyecto político propio", así como ha remarcado que "gran parte" de estas propuestas están reflejadas en los presupuestos, en este caso, no con partidas "con nombre y apellidos", sino "genéricas".

(Más información en Europa Press)