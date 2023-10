El PP extremeño acusa a Vara de tener "principios reciclables" al defender ahora la amnistía "como elemento de diálogo"

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado al secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, de tener "principios reciclables" al defender ahora la amnistía "como elemento de diálogo".

"Hemos pasado de escuchar al señor Fernández Vara afirmar que si iría del Partido Socialista si se pactaba con los independentistas a lavarle la cara a Pedro Sánchez, a blanquear a los independentistas, a agachar la cabeza con los indultos a los golpistas e incluso a defender la amnistía como elemento de diálogo", ha sostenido el 'popular' en rueda de prensa.

En este sentido, ha criticado Sánchez Juliá que el PSOE haya dejado de ser "un partido para ser una herramienta bajo los intereses de Pedro Sánchez", ante lo que se ha preguntado si no hay nadie en el Partido Socialista "capaz de parar" la "deriva" en la que ha entrado el presidente del Gobierno en funciones y el partido a nivel nacional. "En Extremadura sabemos que no. Es algo que tenemos claro", ha resaltado.

LOS "PRINCIPIOS RECICLABLES" DE VARA

Ante ello, el portavoz del PP de Extremadura ha asegurado que Vara tiene "principios reciclables", al tiempo que ha considerado que el PSOE extremeño es un partido "interino, sin rumbo, sin liderazgo, sin personalidad y donde todos se miran de reojo para ver a quién le toca la patata caliente de sustituir al tertuliano Vara".

De igual forma, se ha referido a las palabras pronunciadas por Fernández Vara, este pasado sábado, durante su intervención en un acto público en Mérida, junto a Pedro Sánchez, y en las que, según el portavoz 'popular', "preocupó a propios extraños afirmando que hay cosas que sólo las puede resolver el diálogo".

"Señor Fernández Vara, los tribunales no resuelven cosas. Los tribunales garantizan el cumplimiento de la ley y la ejecución de las sentencias. A lo que el señor Fernández Vara llama resolver cosas es a la compra de votos a cambio del borrado de los delitos que han apreciado los tribunales y que condenaron a sus socios preferentes. Porque para el Partido Socialista no se trata de restaurar la convivencia ni de resolver conflictos, se trata de que Pedro Sánchez siga en el poder y sus socios se beneficien penalmente. No existe lo uno sin lo otro", ha aseverado Sánchez Juliá.

Ante ello, ha lamentado que en Extremadura el PSOE "seguirá siendo sumiso" y que se haya convertido en una "sucursal del sanchismo", toda vez que el acto público de este pasado sábado fue, para el PP extremeño, un "sainete" de un partido "sin liderazgo" y el "sainete de un Pedro Sánchez que vino a demostrar que Extremadura no le importa", ya que en su intervención no mostró "ni un solo compromiso con los extremeños, ni como presidente del Gobierno en funciones, ni como candidato a una investidura sin fecha".

"No hubo compromisos con Extremadura, porque a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, Extremadura no le importa, porque para Pedro Sánchez Extremadura no le es útil en su hoja de ruta", ha incidido, al tiempo que ha asegurado que el PSOE ha demostrado "con sus palabras, con sus silencios y con sus actos", como las reuniones con Bildu y Junts, ha dicho, que, para dicha formación, "no hay igualdad entre españoles".

Así, mientras que para los extremeños no tiene "absolutamente nada" para los "independentistas hay hasta amnistías y referéndums inconstitucionales. De hecho, el precio lo está marcando, y así lo está demostrando el día a día, un prófugo de la justicia", ha dicho.

VIAJE OFICIAL DE GUARDIOLA A BRUSELAS

Durante su intervención en rueda de prensa, Sánchez Juliá ha contrapuesto también las formas de actuar de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la del PSOE esta pasada semana y en la que se ha comprobado "quién está preocupado por el futuro de Extremadura y el futuro de los extremeños y quién está única y exclusivamente preocupado por su propio porvenir".

Así, ha expuesto que, mientras Guardiola ha realizado su primer viaje oficial, en este caso a Bruselas, para defender los intereses de Extremadura en áreas como la agricultura, la salud mental o mostrado las aspiraciones de Cáceres para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031, se ha podido ver "cómo hay un Partido Socialista que ha abandonado a los extremeños para mirarse a sí mismo".

De este modo, ha criticado que el PSOE "ha abandonado sus principios" y "calla cuando Pedro Sánchez se sienta a negociar con Bildu sin ningún tipo de pudor". "Los herederos de los asesinos de sus compañeros ahora se han convertido en sus socios preferentes. Ver, para creer", ha señalado.