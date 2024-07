El PP extremeño sobre la amenaza de Vox de romper gobiernos por los MENA: "No tenemos temor y vamos a cumplir la ley"

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que su partido no tiene "ningún temor" por la supuesta amenaza de Vox de llegar incluso a romper sus alianzas en gobiernos autonómicos en función del apoyo o no de éstos a la política estatal sobre los menores extranjeros no acompañados (MENA), y ha incidido en que en todo caso la Junta va a "cumplir la ley".

"Nosotros no tenemos ningún temor. Nosotros, como ha dicho ya el Gobierno de la Junta de Extremadura vamos a cumplir la ley. Es que la Junta de Extremadura no puede hacer otra cosa", ha subrayado Sánchez Juliá.

En este sentido, ha añadido que "lo que es necesario es que el Gobierno de España realice las modificaciones necesarias para arreglar adecuadamente la situación de los mena, de los menores no acompañados"; al tiempo que ha defendido que "evidentemente lo que sí tiene que existir es una comunicación muy fluida y una gran coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura". "Pero nosotros no podemos menos que cumplir la ley", ha remarcado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida.

