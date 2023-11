El PP extremeño seguirá con concentraciones "pacíficas" y otras iniciativas "desde el respeto" para defender la igualdad

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha lamentado que el PSOE en la comunidad "aplaude" los "pactos de la vergüenza" alcanzados por el socialista Pedro Sánchez con independentistas, y ha remarcado que su partido continuará desplegando diferentes iniciativas "desde el respeto", entre ellas concentraciones "pacíficas", para "defender" la igualdad y la Constitución, y rechazar la amnistía en Cataluña.

Así, como ejemplo de esas iniciativas, ha incidido en que "ayer Extremadura fue un auténtico clamor contra la amnistía, la impunidad y la desigualdad", con 22.000 ciudadanos en las calles pese a las inclemencias del tiempo para mostrar su "indignación" por los "pactos de la vergüenza" del PSOE, y "para defender la democracia, la separación de poderes, la igualdad entre todos los españoles y la Constitución Española".

En este punto, ha ahondado en que las concentraciones convocadas por el PP fueron un "auténtico éxito", con una asistencia "histórica" por parte de la "mayoría social" de Extremadura, y con una participación de personas "de toda índole" y de "toda ideología", lo que lleva a demostrar a su juicio que "lo que está pasando en España no va de ideologías" sino "de estar unidos" porque Pedro Sánchez y el PSOE "quieren acabar con la separación de poderes", algo que "es la muerte de la democracia".

De este modo, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Sánchez Juliá ha considerado que el PSOE extremeño tiene que "escuchar" a la "mayoría social" que en las concentraciones de este pasado domingo habló "con el corazón", debido a que a su juicio los socialistas "han cedido a todo lo que sus socios le han exigido" y "han traicionado a España" y a sus "votantes", en tanto que con la amnistía y otros acuerdos con los nacionalistas "ha dado más privilegios a los privilegiados" mientras que para regiones como Extremadura "no hay nada".

Como ejemplo, ha augurado que debido los "pactos" alcanzados por Pedro Sánchez con nacionalistas catalanes, vascos o gallegos "Extremadura se quedará sin dignidad ferroviaria", aunque desde el Gobierno de María Guardiola esto "no" lo van a "consentir".

"No vamos a consentir que ni Extremadura ni los extremeños sigamos siendo los agraviados", ha espetado al 'popular', quien ha reclamado al PSOE de la comunidad que defienda "de una vez por todas a Extremadura" y deje de ser, como según ha considerado es "a día de hoy", una "sucursal del PSOE de Ferraz".

Así, ha entendido que con los pactos de Sánchez el PSOE "dice no a Extremadura" y "privilegia a las comunidades más privilegiadas", algo que el Ejecutivo regional de María Guardiola no se va a "cansar" de tratar de evitar. "No nos vamos a cansar de defender a los extremeños", ha remarcado el portavoz del PP.

En este sentido, ha recordado que Guardiola recientemente defendió la igualdad para Extremadura en el Senado, así como que en la Asamblea el PP ha planteado diferentes iniciativas "en favor de la igualdad de todos los españoles", con una declaración institucional del Consejo de Gobierno de la Junta y con la petición de que se celebre una Conferencia de Presidentes.

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Por otra parte, sobre la investidura esta semana de Pedro Sánchez, ha considerado que será la "constatación" de la "ruptura" de la igualdad entre todos los españoles, porque "Puigdemont le ha puesto un precio a Sánchez".

"Es que la investidura la ha marcado Puigdemont, Junqueras y Otegi, y por lo tanto vamos a pagar el precio que Sánchez ha pactado con ellos", ha subrayado, al tiempo que ha considerado que "es muy triste que el Gobierno de España esté en manos del precio que ha puesto un prófugo de la justicia".

En este punto, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "se ha negociado y gestado en Bruselas", y ha concluido que cuando se produzca la investidura "será un mal día para España".

También, preguntado sobre si considera que ante la situación que vive España el jefe del Estado debería manifestarse de alguna manera, Sánchez Juliá ha afirmado que "el papel del Rey tiene que ser neutralidad política absoluta en este momento", y ha añadido que para el PP extremeño "lo que se tienen que producir son concentraciones pacíficas como las que se han producido en el día de ayer" en las 52 capitales de provincia sin "ni un sólo incidente".

"Esperamos que las concentraciones pacíficas sean la normalidad, que los españoles y los extremeños podamos decir lo que sentimos, respetando las reglas del juego, pero siempre con la normalidad de las concentraciones pacíficas que se dieron en el día de ayer", ha añadido.

Así, ha defendido que "lo importante es que haya manifestaciones pacíficas desde el respeto", pues "todo el mundo tiene el derecho de manifestar y de poder declarar aquello que siente respetando a todo el mundo".