PP y Vox aprueban 23,8 millones de euros para inversiones y saldar la deuda del Ayuntamiento de Cáceres

El Gobierno local hace "autocrítica" y reconoce que debía haber dialogado con los grupos al estar en minoría



CÁCERES, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha dado luz verde al gasto de 23,8 millones de euros del remanente de tesorería, de los que 11,4 millones se destinarán a saldar créditos bancarios y 12,4 millones se emplearán en inversiones para mejorar infraestructuras en barrios, reformas de edificios municipales o impulsar actividades culturales, entre otros proyectos.

Así, se han sacado adelante los tres expedientes, dos de suplemento y uno de crédito extraordinario, con los 13 votos a favor de PP (11 concejales) y Vox (2 ediles), la abstención de PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos, si bien la formación morada se ha abstenido en el expediente que incluye el grueso de las inversiones en los barrios.

Los expedientes iniciales, que sumaban 25 millones de euros y que fueron rechazados la semana pasada en un Pleno extraordinadio en el que el PP no consiguió la mayoría de los apoyos, han sido enmendados por el Gobierno local para salvar la mayoría de las propuestas.

El acuerdo al que han llegado el PP y el grupo municipal Vox ha eliminado unas catorce actuaciones incluidas en los expedientes iniciales que suman algo más de 1,2 millones de euros, y que pertenecen, sobre todo, a gastos de publicidad y propaganda y propuestas alineadas con la Agenda 2030.

De los tres expedientes que se han llevado al Pleno ordinario de este jueves para su aprobación, el correspondiente a las inversiones en los barrios por un montante total de 3,5 millones de euros se mantiene intacto con proyectos como mejoras en instalaciones deportivas, obras de iluminación, embellecimiento de la vía pública o rehabilitación de sedes vecinales, entre otras.

En cuanto al expediente de crédito extraordinario por un importe inicial de 5,4 millones de euros, se han retirado cuatro actuaciones que suman 468.000 euros y que corresponden al sistema de control de la Zona de Bajas Emisiones, el sistema de control por cámaras del polígono industrial Las Capellanías; campaña publicitaria de turismo y publicidad de eventos deportivos.

El expediente que ha sido enmendado en gran parte de sus propuestas es el de suplemento de crédito que alcanzaba un montante de 16,1 millones, de los que 11,4 se destinarán a saldar la deuda bancaria del consistorio cacereño y que sí ha salido adelante.

De este dictamen se caen diez partidas que suponen un montante total de 747.700 euros, como la de publicidad y propaganda, subvenciones directas excepcionales de deportes (31.800 euros), actividades de cultura y ocio, algunas actuaciones de fondos estratégicos y actividades y eventos para la Capitalidad Cultural 2031, con una partida de 310.000 euros.

También se excluye el gasto para la maqueta de Cáceres 2031, la ayuda para el proyecto Pequeña Irlanda, la marca corporativa del ayuntamiento y un programa de compostaje para los huertos de ocio de la Universidad Popular.

Con ello, el Gobierno de Rafael Mateos ha salvado la mayoría de su plan de inversiones con cargo al remanente de 2023 que fue tumbado la semana pasada, y se ha comprometido a estudiar otras propuestas de los grupos de la oposición que se llevarán al Pleno ordinario de julio, ya que el remanente de tesorería alcanza los 29 millones de euros, por lo que hay margen para más inversiones.

Así, el Pleno de este jueves ha sacado adelante inversiones como la licitación del contrato de iluminación de Navidad, el plan director integral de servicio de transporte urbano, la actualización de entregas a cuentas del autobús, el evento City of Dragons, el contrato de suministro de gasoil de los centros educativos, la expropiación de viviendas y el mantenimiento y reparación en locales de la Universidad Popular.

También se ha dado luz verde a las aportaciones al consorcio Cáceres Capital Cultural 2031, la subvención a Extremúsika, el convenio del Sepei, campañas de limpieza de grafitis, los nuevos sistemas de comunicación de la Policía Local y la adecuación de la galería de tiro, la reforma de la plaza de Santiago o la oficina de atención al ciudadano, entre otras.

AUTOCRÍTICA

En el turno de debate, el concejal de Economía y portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha hecho un ejercicio de autocrítica al entender que "había mayor capacidad de diálogo" sobre estos dictámenes, ya que si la semana pasada no se aprobaron los expedientes y una semana después sí se ha conseguido sacarlos adelante, entiende que deberían haber mantenido un diálogo más fluido al estar gobernando en minoría y no contar con la mayoría de votos.

Orgaz ha defendido que la intención del Gobierno local es sacar adelante un importante paquete de inversiones beneficiosas para la ciudad, además de dejar a cero la deuda del consistorio, y ha reprochado a PSOE y Unidas Podemos que no apoyen estas iniciativas que mejorarán las infraestructuras y los servicios en la ciudad.

Por su parte, la portavoz de PSOE, Belén Fernández, ha criticado que el PP ha "autoenmendado" sus propuestas "al dictado de Vox", al tiempo que ha recalcado la falta de diálogo por parte del Gobierno local con el resto de grupos políticos. "Nos parece muy grave que retiren las propuestas que tienen que ver con la Agenda 2030 porque se pliegan al discurso negacionista de Vox", ha recalcado.

La concejala de Vox Raquel Mirat ha valorado el trabajo realizado por su grupo para salvar la mayoría de las propuestas. "Hemos trabajado con transparencia para el beneficio de los ciudadanos", ha dicho Mirat, que ha lamentado que "el talante" con el que trabajó el Gobierno local la semana pasada ha hecho que se retrase esta aprobación una semana. Además, ha explicado que las 14 propuestas eliminadas "no están claras" y quedan a la espera de más explicaciones y de su posible incorporación en otro expediente.

La más crítica con el Ejecutivo local ha sido la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, que ha calificado la postura del gobierno de la semana pasada de "demostración de prepotencia" que sufrió "un guantazo con la mano abierta" en el Pleno extraordinario al rechazar su plan de inversiones.

"No criticamos las inversiones que hay, sino las que no hay", ha dicho López, que ha vuelto a insistir en que no hay ni un euro para vivienda en las propuestas del remanente, y de ahí la enmienda de Unidas Podemos para la creación de una Oficina Municipal de Vivienda, que no se ha aceptado cuando, según López, se podía hacer con este remanente para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias más vulnerables.