Los precios industriales suben un 3,2% en julio en Extremadura en tasa interanual, el menor incremento del país

Archivo - Varios operarios trabajando en una fábrica de vehículos - MARTA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MADRID/MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han subido un 3,2 por ciento en julio en Extremadura en tasa interanual, lo que supone el menor incremento de todo el país, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, a nivel nacional los precios industriales han subido un 9,2 por ciento en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,2 puntos superior a la de junio, impulsados por los precios de la energía.

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de ascensos en el país.

Así, la inflación industrial ha crecido en todas las comunidades autónomas, con Asturias (+19 por ciento) y Canarias (+18,5 por ciento) a la cabeza, mientras que los incrementos más contenidos han sido los de Extremadura (+3,2 por ciento) y Cantabria (+3,8 por ciento).

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