Un programa lleva la ópera al mundo rural de la provincia de Badajoz haciendo partícipe a la ciudadanía en su producción

BADAJOZ, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) ha puesto en marcha con la financiación de la Diputación de Badajoz el proyecto 'Ópera Rural', que llevará la ópera al mundo rural de la provincia integrado en el proyecto 'Ópera Joven' de la institución provincial y que arrancará el 6 de mayo en la localidad de Puebla de la Calzada.

Así, Puebla de la Calzada será el 6 de mayo protagonista por ser la primera localidad de la provincia que estrena el programa 'Ópera Rural' con la representación de La Traviata de Verdi a las 21,00 horas en la Casa de la Cultura.

'Ópera Joven' ha llevado a distintas localidades montajes ya estrenados en Badajoz y en esta ocasión 'Ópera Rural' no sólo lleva este género a lugares en los que habitualmente no se ofrece, sino que, además, invita a la ciudadanía a participar en la producción y puesta en escena de un espectáculo operístico, de manera que son, por tanto, partícipes en el trabajo.

Bajo la dirección artística de Ángel Jiménez, cuenta con grandes figuras y voces para los personajes principales, como también se han hecho audiciones para personajes secundarios y coro entre alumnado de estudios de canto procedente de escuelas de música, conservatorios profesionales o superiores, escuelas superiores de canto y centros educativos.

El resultado ha sido la selección de cinco voces, dos de personajes secundarios y tres de coro en el marco de este proyecto, en torno al cual se han realizado distintos talleres de técnica vocal y coro, escena lírica, caracterización y maquillaje facial, y vestuario. Otro de los valores añadidos en este caso es que prácticamente todo el elenco es de Extremadura o tiene relación con la región.

El proyecto ha sido presentado este martes, día 18, en la Diputación de Badajoz por el diputado de Cultura y Deportes, Francisco Martos; el alcalde de Puebla de la Calzada, Juan María Delfa; la directora de Aupex, Josefa Moreno; el director artístico de escena de La Traviata, Ángel Jiménez; y el jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la diputación, David Sánchez.

UN MONTAJE CLÁSICO CON UNA ORQUESTA PROFESIONAL

Jiménez ha destacado en su intervención que la producción ha contado con el trabajo de 74 personas, y que se trata de un montaje clásico, "bonito", que cuenta con una orquesta profesional, a la vez que ha subrayado que la ópera es un vector económico y que la idea "no es buena" sino "lo mejor que puede suceder a una comarca" como Vegas Bajas en este caso, dado que a través de la ópera se puede llegar a tener sinergias y alianzas en sus diferentes áreas, como iluminación o vestuario.

Josefa Moreno ha resaltado que esta propuesta permite acercar la ópera aquellos lugares a los que no va e invita a la ciudadanía a que se implique en la producción y puesta en escena, y ha valorado en este sentido que ha confluido tanto una idea "brillante", como la capacidad de todos los presentes en la comparecencia con todo el "gran" equipo que está detrás, por lo que han convertido "un sueño en una realidad".

Juan María Delfa ha señalado a su vez que para un ayuntamiento como el de Puebla de la Calzada el proyecto, que tilda de "megaproyecto", supone un "plus" de esfuerzo y trabajo para poderlo realizar y que esta ópera sea un "éxito", como se ha mostrado "convencido", tras lo que se ha referido a las "numerosas" programaciones culturales que a lo largo del año se desarrollan en el municipio, a las que ahora se suma la ópera.

En su opinión, "es un lujo quitarle el elitismo" y llevar la ópera al mundo rural, al tiempo que ha agradecido que la diputación apueste por este género y por llevarlo a las poblaciones rurales, donde sin su apoyo y el de Aupex "hubiera sido totalmente imposible".

Por su parte, Francisco Martos ha aseverado que no hay un sitio más adecuado para iniciar este programa que Puebla de la Calzada, a lo que ha añadido que no han podido encontrar "mejor hermanamiento" que Aupex, a la vez que se ha referido al proyecto 'Ópera Joven' del Área de Cultura y que había quienes no se creían que fuera a ser posible, pero que se han "confabulado todos" de alguna manera para demostrar que "eso es posible" y cuando hay interés, ganas y talento esa unión es posible y, además, sostenible en el tiempo tras varias ediciones.

De este modo, ha considerado 'Ópera Rural' como una parte "importantísima" de 'Ópera Joven' y que este martes presentan un proyecto "madre" como el segundo y uno que empieza a "coger entidad" como el primero, el cual se inicia en Puebla de la Calzada con una experiencia de la que sacarán todos los elementos de cara a poder transferir o trasladarlo a otras localidades de la provincia.

Finalmente, David Sánchez ha querido puntualizar que todo esto forma parte de un intento por parte de la diputación de traer una programación estable de ópera a Extremadura, para lo cual había dos maneras, una de ellas coger el teléfono, llamar a alguien y que pueda venir a hacerlo por ti. "Otra manera, mucho más valiente, mucho más compleja pero también mucho más transformadora es poneros a vosotros en el primer plano", ha dicho en relación a los presentes en la comparecencia.

Así, ha destacado que de esta manera se sientan las bases de una manera de hacer cultura que es "distinta" y "profundamente extremeña", y ha explicado que "efectivamente esto es una industria" y tiene la capacidad de generar sinergias a niveles "desconocidos" desde el punto de vista cultural, al haber iluminadores, maquilladores, peluqueros, técnicos de sonido, gestores culturales, cantantes o músicos de orquesta; un elenco "muy numeroso" que abre las puertas a poder poner tus emociones y tu piel en este proceso "transformador que es hacer una ópera".