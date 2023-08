El PSOE critica las "mentiras" de Guardiola y le pide que empiece a "dirigir" Extremadura y a "dar la cara"

María Jesús Montero participará este jueves en Mérida en un acto de apertura del curso político

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE extremeño, Soraya Vega, ha criticado las "mentiras" que a juicio de su partido viene vertiendo desde que asumió el poder en la región la 'popular' María Guardiola, cuyo ejecutivo "ha parado mucho más de lo recomendable" este verano, y a la que ha pedido que empiece a "dirigir" la comunidad, a "dar la cara" y a plantear "soluciones" a las demandas de los ciudadanos.

Así, después de un verano "atípico" en el que la actividad política "no ha parado" desde las elecciones nacionales del 23 de julio, con la constitución de Las Cortes Generales y la composición de los diferentes gobiernos regionales, la socialista ha criticado que "donde sí han parado mucho más de lo recomendable ha sido en la Presidencia de la Junta y en la Junta de Extremadura", con "dos meses desde que Guardiola tomó posesión y donde sólo ha nombrado a parte de los cargos políticos de primera línea".

En este sentido, ha augurado que incluso para el nombramiento de los cargos intermedios de la Administración regional "el tiempo se dilatará mucho más", algo que a su juicio se enmarca en que a la presidenta de la Junta "no le han explicado bien lo de los 100 días", que "son para marcar el fondo y la forma de gestionar y de hacer política" y "no son para nombrar un gobierno y para descansar entre nombramiento y nombramiento".

"El Gobierno de Guardiola no acaba de entender que tiene que empezar a tomar decisiones, que tiene que empezar a dirigir Extremadura, que tiene que dar la cara y plantear soluciones a lo que demandan los extremeños", ha subrayado Soraya Vega en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Así, ha considerado que es una "vergüenza" por ejemplo la situación por la que están atravesando los ganaderos extremeños a causa de la enfermedad hemorrágica epizoótica, y ha criticado que la respuesta que está ofreciendo Guardiola "es dudar del os datos oficiales y reclamar al Gobierno de España medidas que desde Extremadura ni se plantea poner en marcha".

En este sentido, ha lamentado que el "único" Consejo de Gobierno que ha celebrado la Junta este verano "está plagado de ausencias y de mentiras, ausencia en la verdadera gestión, en el interés, en la toma de decisiones y en el compromiso, y ausencia total de un proyecto para Extremadura".

En cuanto a las "mentiras" de la Junta, Vega ha incidido en que "mintieron al decir que ampliaban el plazo para ejecutar los proyectos de Expacio Mérida y Navalmoral", ya que "eso ya se hizo con el Gobierno de Guillermo Fernández Vara y está publicado en el DOE de 17 de febrero".

Además, ha advertido de que la Junta está empezando a tomar decisiones "realmente preocupantes" como la de "paralizar" un proyecto "tan importante para el campo extremeño" como el del regadío de Tierra de Barros.

"Es decir, el único Consejo de Gobierno que ha habido está plagado de mentiras, cosa que por otro lado no nos debe extrañar viniendo de quien viene, la señora Guardiola que es sin duda alguna la presidenta sin palabra", ha espetado, ya que la presidenta de la Junta "mintió cuando dijo que no iba a dejar entrar a Vox en el gobierno y los tiene sentado a su derecha" y "mintió cuando eliminó las comparecencias de altos cargos en la Asamblea alegando que quería agilizar el gobierno y hoy aún no están los nombramientos en su totalidad".

"La gestión de Extremadura no puede basarse en las mentiras de la señora Guardiola, hay que ser mucho más serios", ha advertido.

INAUGURACIÓN CURSO POLÍTICO

De este modo se ha pronunciado Soraya Vega en una comparecencia ante los medios en la que ha avanzado que el PSOE inaugurará el curso político con la comida tradicional de la Agrupación Local Socialista de Mérida por la Feria de la capital extremeña, y que tendrá lugar el próximo jueves, día 31, con la presencia de la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Según ha avanzado Soraya Vega, dicho cargo nacional de su partido acudirá a Mérida para plantear qué quiere el PSOE para el país, y a "explicarle a los españoles y extremeños cuál es el proyecto del PSOE para España".

Ello en contraste --añade-- con lo que está haciendo el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, que "está dando mítines para hablar de lo que podría ser pero que no va a ser, en un sí pero no constante que lo único que busca es amarrarse a la presidencia del PP", y además "hacerlo a través del regate corto donde los únicos que pierden son los españoles y españolas", en alusión a una repetición electoral.

REGADÍOS

Por otra parte, preguntada por los medios sobre la posible incidencia del regadío de Tierra de Barros en embalses cercanos, a tenor de la situación de sequía, la portavoz socialista ha defendido proyectos como aquél en el que se busca "no derrocar el agua" sino "aprovechar el agua de la manera más eficaz y más eficiente".

"Cuando hablamos del moderno regadío, que es algo que hemos debatido con mucha intensidad y con mucho tiempo, con mucha rigurosidad y con mucho trabajo por parte de los técnicos y de las comunidades de regantes hablamos de la máxima eficacia en el uso del agua", ha espetado.

Ha defendido así que cuando se habla de regadío por parte del PSOE no se habla de "derrochar el agua" sino de "aprovechar el agua de la manera más eficaz y más eficiente precisamente para intentar atajar los problemas que ya está generando, como es la sequía, la emergencia climática".