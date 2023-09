El PSOE extremeño incide en que Vara dejó el 70% de fondos Feder "certificados" y el 75% del Fondo Social "resuelto"

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, ha pedido a la Junta de la 'popular' María Guardiola que deje de hacer "oposición a la oposición" y se ponga a "trabajar" para aprovechar lo que está pendiente de ejecutar en fondos europeos, y ha defendido que el anterior Gobierno autonómico socialista hizo "bien" su trabajo en esta materia.

De este modo, ha remarcado que el anterior Ejecutivo autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara dejó el 70 por ciento de los Feder de la comunidad "certificados" y el 75 por ciento del Fondo Social Europeo "resuelto", así como un "buen regalito" para el actual Gobierno regional en forma de 3.597 millones de euros en Fondo Social, Feder y fondos regionales, lo que representa una cifra de "592 millones de euros más para Extremadura" que, a su juicio, ahora debe aprovechar Guardiola.

En rueda de prensa este lunes en Mérida, la socialista ha señalado así que la Junta debe dejar de "mentir" y de "mirar al pasado" en materia de fondos europeos, ya que en esto el PSOE ha hecho "bien" su "trabajo" en su etapa de gobierno en la comunidad, y ha incidido en que "ahora les toca trabajar (a los 'populares') hasta el 31 de diciembre" y "seguir tomando decisiones sobre eso que les queda pendiente por ejecutar".

En este punto, tras apuntar que desde el actual Ejecutivo regional en materia de fondos europeos "no sólo mienten, sino que no saben, confunden recepción, ejecución con certificación", ha pedido que la presidenta María Guardiola deje las "excusas" y se ponga a "trabajar" para aprovechar la "herencia que les ha dejado Guillermo Fernández Vara".

Así, ha explicado que la ejecución con respecto a los fondos europeos está siendo "nefasta" por parte del actual Gobierno regional, porque "a fecha del 30 de junio de este año el PSOE le dejó a Guardiola, responsable ya hoy y hasta lo que le dure el gobierno de coalición PP-Vox el 70 por ciento de los fondos Feder certificados" y los socialistas también le "dejaron el 75 por ciento del Fondo Social Europeo resuelto".

Ha añadido que "ahora les toca trabajar hasta el 31 de diciembre, quedan unos meses, han perdido ya tres porque se fueron de vacaciones, y tienen que tomar decisiones al respecto, y tienen que seguir tomando decisiones sobre eso que les queda pendiente por ejecutar".

"Por tanto, el PP no está legitimado para hablar de la gestión de los fondos europeos", ha incidido la socialista, quien ha recordado que "la primera vez en la historia que hubo un gobierno que no ejecutó los fondos europeos fue el gobierno del PP, de Monago", cuando hubo que "devolver 50 millones de euros porque Monago no lo ejecutó", y ha recordado que en ese momento María Guardiola "era la secretaria general de la Consejería de Economía y Hacienda con Cristina Teniente".

"Fue el Gobierno del PP quien perdió 50 millones de los fondos sociales que recibía la comunidad autónoma", ha dicho, y ha recordado que además ahora "la comunidad autónoma va a recibir casi 600 millones de euros más por la gestión de Guillermo Fernández Vara".

Ha pedido, por ello, a la actual Administración extremeña "que deje de mentir, de mirar al pasado y se dedique a trabajar y no hagan oposición a la oposición".

En este sentido, ha remarcado que Extremadura "está en la media de las comunidades autónomas que reciben fondos europeos y además con respecto a su nivel de ejecución". "Hemos hecho bien nuestro trabajo cuando gobernamos en la Junta de Extremadura. Les queda tiempo para seguir ejecutando, que ejecuten, que trabajen, que lo hagan, que no mientan, que trabajen y ejecuten este 25-30 por ciento que les queda aún por hacer", ha pedido a la Junta.

Así, ha defendido que "la herencia de Guillermo Fernández Vara supera los 592 millones de euros más para Extremadura", algo que "es un buen regalito" para el actual Gobierno regional. "Y la herencia de Vara fueron 3.597 millones de euros en Fondo Social Europeo, fondos Feder y fondos regionales".

En la misma línea, Mateos ha pedido al PP que se ponga "a trabajar en España, aunque sea desde la oposición" y en Extremadura también. "La mayoría absoluta de los perdedores de esta comunidad autónoma tiene que ponerse a trabajar y debe dejar ya de hacer los recortes ingentes que hacen de forma velada a cada uno de los extremeños y extremeñas", ha señalado, al tiempo que ha considerado que "hay claro síntomas de parálisis en la Administración".

LAS AGENDAS "SIGUEN VACÍAS"

Por otra parte, la socialista ha advertido de que existe en la región un "caos" protagonizado por el Gobierno regional, toda vez que "es verdad que siguen las agendas vacías", y ha pedido a la Junta "que trabajen ya", puesto que "llevan tres meses de vacaciones".

"No toman ni una sola decisión y arrojan su inejecución al gobierno de Guillermo Fernández Vara", ha incidido, cuando son los del PP "los que gobiernan con la extrema derecha" en Extremadura". "Pónganse a trabajar ya", ha pedido.

En este sentido, ha advertido también de que María Guardiola "ha contado una milonga sobre una rebaja fiscal que no produce tal rebaja fiscal, sino que vienen de camino los recortes en la comunidad autónoma".