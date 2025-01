El PSOE negocia con el PP una posible abstención para sacar adelante los PGEx 2025 "por el bien de Extremadura"

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha confirmado que su formación está negociando con el PP su posible abstención ante la votación de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025 para permitir con ello sacar adelante, en su caso, las cuentas, pero siempre "por el bien de Extremadura" y "sin renunciar" a sus "principios fundamentales".

"Es que no son nuestros presupuestos. No podemos votar a favor. Podemos abstenernos para no paralizar a Extremadura, pero vamos a continuar con nuestra labor de oposición y vamos a seguir reclamando lo que no se incluya dentro de esa negociación", ha espetado Álvarez, quien se ha remitido en la negociación a las "líneas" que viene defendiendo el PSOE a través de las 800 enmiendas parciales que ha formulado a las cuentas.

En concreto sobre si en la negociación para que el PSOE se pueda llegar a abstener se incluiría de manera irrenunciable la recuperación del impuesto de Patrimonio o el de Viviendas Vacías, ha dicho que "no".

En todo caso, ha confirmado que después de haberse producido un "intercambio de documentación" ya "hay" fijado un lugar y una hora para entablar una negociación presencial entre el PSOE y el PP, porque "el reloj juega en nuestra contra", y ha subrayado que su partido pretende ser "responsable" manteniendo la "voluntad de llegar a un acuerdo en la negociación por el bien de Extremadura".

En las "negociaciones presenciales", según ha explicado, participará una parte de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, aunque "por supuesto" el secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, será igualmente partícipe de las mismas "aunque no esté físicamente presente".

"Quiero también dejar bien claro que nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo en la negociación por el bien de Extremadura. Porque es que llevamos cuatro meses de bloqueo, cuatro meses de parálisis, cuatro meses de inestabilidad y eso no se puede tolerar ni se puede permitir", ha defendido.

En este punto, en rueda de prensa ofrecida este martes en Mérida tras la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea, ha señalado que han sido "muchos, pero muchos", los ciudadanos y los colectivos que le han pedido al PSOE que ceda "en muchas cosas" porque --añade-- "en una negociación uno tiene que ceder"; al tiempo que ha remarcado que "desde luego, a los principios fundamentales" su partido "no" va a ceder.

