El PSOE pide a Guardiola que "no se esconda" y diga "a cambio de qué" está negociando con Vox el gobierno de Extremadura

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha apremiado a la 'popular' María Guardiola a cerrar el acuerdo con Vox para gobernar en la región, si bien le ha instado a que "no se esconda" y aclare las bases sobre las que se sustentan dichas negociaciones.

Así, en una rueda de prensa en Mérida, ha señalado que los extremeños no se merecen estar en un "limbo político" por culpa, ha señalado, de quienes viven "en la casa de los líos", sino que necesitan "estabilidad".

Vega ha subrayado el compromiso de los socialistas con "no dilatar los tiempos", como demuestra la convocatoria del pleno de constitución de la Asamblea para el próximo 20 de junio por parte del presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara.

"Es importante no alargar los procesos para ayudar a la estabilidad política en Extremadura", ha señalado Vega, quien ha insistido en que la región no merece "perderse en semanas de una especie de limbo político que no beneficia a nadie".

Por tanto, ha instado a quienes han iniciado la negociación para gobernar en la región "que se aclaren" porque "la gobernabilidad de Extremadura no es un juego" y los extremeños necesitan "saber qué va a pasar".

Así, y una vez conocido por Vox que ya se ha iniciado la negociación, ha subrayado que a los socialistas les "surge la duda de por qué se está escondiendo" y no es la presidenta del PP la que lo está contando, puesto que "cuando no hay transparencia, hay opacidad y cuando hay opacidad es que hay algo que ocultar", ha aseverado.

