El PSOE pide a la Junta que se "active" con políticas "anti-cíclicas" que eviten el "boomerang" de otoño

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea, Juan Ramón Ferreira, ha pedido al Gobierno regional que frene su "euforia" ante las "buenas noticias" de los datos de paro en abril en la comunidad, y que se "active" con políticas "anti-cíclicas" que eviten el efecto "boomerang" que podría producirse cuando llegue el otoño.

Así, ha afirmado que los socialistas van a estar "muy pendientes" de la evolución del empleo en los próximos meses en la región, porque tal y como demuestran los históricos en abril se está en "la mejor época para crear empleo", pero "a Extremadura no le vale con tener datos positivos, tienen que ser mejores que los datos que tiene España y tienen que ser mejores con los daños del año pasado" para evitar conformarse con "ir divergiendo con el resto de España".

En este sentido, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Ferreira ha lanzado a la Junta el "aviso" de que tenga "ojo con la euforia". "Ya lo vimos hace un año cuando empezaron el gobierno y tuvieron el primer dato positivo y salieron aquí rápido a decir que era gracias a María Guardiola, a sus políticas de gobierno, al cambio de modelo... Ojo con la euforia, que luego viene el boomerang de vuelta en otoño", ha advertido.

Ha recordado, al respecto, que siete de cada 10 empleos que se han creado en este mes son en el sector Servicios, lo que evidencia a su juicio que "no hay un cambio de modelo, no hay ninguna política que esté actuando sobre estos datos, simplemente es que la economía va bien y el turismo y la hostelería están creando mucho empleo este mes"; y ha añadido que "este empleo se revertirá en otoño". "Por lo tanto, ojo con la euforia, porque son datos coyunturales que no nos debe llevar a sacar conclusiones que no son", ha añadido.

De este modo, el socialista ha pedido al Gobierno regional que se "activen" porque "el problema es que cuando vienen datos malos están relajados y cuando vienen datos buenos se hacen cuentas que no son reales". "Que se activen, que se pongan a trabajar ya, porque esa es la realidad que puede cambiar ya con política anti-cíclicas la realidad de Extremadura", ha dicho.

SEÑALES DE ALARMA

Tras recordar que es "habitual" que en abril haya "buenas noticias" en cuanto a la bajada del paro y la subida de la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura, ha señalado que esto es "motivo de alegría", aunque ha criticado que si se analizan los datos "en profundidad" se ve que "siguen apareciendo señales de alarma" como viene "avisando" el PSOE.

"Cuando vienen meses buenos los datos no son tan buenos y cuando vienen meses malos los datos son peores, y eso nos tiene que hacer que no perdamos la realidad que estamos viviendo", ha dicho Ferreira, quien ha hecho una valoración "agridulce" de los datos de paro en abril en la región, ya que "son positivos porque bajan" pero "también constatan una desaceleración que persiste con que los datos son peores que el año pasado".

Así, ha alertado que de en abril hay 4.410 parados menos que en 2023 en Extremadura, cuando en el pasado año el dato interanual fue de 10.360 personas respecto al año anterior, lo que "quiere decir que ha habido una desaceleración de 6.000 parados con respecto al interanual en el mismo mes en el año anterior".

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el dato --según el portavoz socialista-- es "todavía más alarmante", ya que "en abril Extremadura cuenta con 3.366 empleos más que el mes pasado, y sin embargo sólo se han creado 2.317 empleos con respecto al año anterior". "Sólo en época de crisis Extremadura vio un mes de abril en el que se creara menos empleo que en el cómputo total del año anterior", ha espetado Ferreira, quien ha considerado que este dato debe llevar al Gobierno regional a "llevarle a la acción".

"No podemos hablar de crisis, es cierto que en España se está creando empleo a buen ritmo y que estamos teniendo datos históricos, pero sí es cierto que el empleo en España ha crecido un 2,4 por ciento en el último año y en Extremadura sólo ha crecido un 0,57 por ciento", ha subrayado. "Es decir, en el último año España ha creado cuatro veces más empleo que Extremadura", ha remarcado, al tiempo que ha considerado que esto debe llevar a la "reflexión".

En cuanto a los autónomos, la situación es "peor" según Ferreira, ya que se han perdido en abril 160, y el cómputo total lleva a que en el último año la región cuente con "menos autónomos" que en abril de 2023.

Así, se ha preguntado "qué está pasando en Extremadura para que se produzca esta divergencia con España y con respecto a los años anteriores", después de que "España ha superado la cifra récord de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social" pero, mientras, "cada vez que pasa la región diverge respecto a España".

Ha considerado que en la región "las políticas de empleo van con mucho retraso" y "no se está atendiendo correctamente a los proyectos empresariales que se están instalando", así como la formación de nuevos trabajadores está "paralizada".

Además, ha indicado que la Junta anuncia ayudas porque desde la oposición se llevan iniciativas a la Asamblea pero luego aquéllas "no se activan". "Las anuncian pero no las activan", ha criticado.

También ha lamentado que el gasto público "lleva parado desde noviembre". "La Junta lleva un retraso nunca visto en la ejecución del Presupuesto y eso se está notando en el pago a proveedores, en las certificaciones de obra pública y también en la financiación de los planes municipales de empleo", ha espetado.