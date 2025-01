El PSOE Provincia de Cáceres celebrará su congreso los días 22 y 23 de marzo, al que Morales no se presentará

CÁCERES, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE provincia de Cáceres celebrará su congreso provincial los días 22 y 23 de marzo en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, al que el actual secretario general provincial, Miguel Ángel Morales, no se presentará, ya que "son nuevos tiempos y es el momento de dar un paso a un lado".

El Comité Provincial del PSOE Provincia de Cáceres se ha reunido en la tarde de este viernes para aprobar el calendario congresual propuesto por la Comisión Ejecutiva Provincial, que ha fijado la fecha del 22 y 23 de marzo para el congreso provincial.

Con esa fecha fijada, se establece los días 10 y 11 de febrero como fechas para la presentación de las posibles precandidaturas a lo que seguirá un período de recogida de avales del 12 al 19 de febrero, según informa el PSOE provincial de Cáceres en nota de prensa.

En caso de que haya más de una precandidatura que consiga los avales necesarios, para los que se estima un mínimo de 520 aunque esta cifra vendrá marcada por el censo de militantes, se abrirá un proceso de primarias, en el que la fecha de votación de la primera vuelta sería el 9 de marzo, y el 16 de marzo, la segunda.

El secretario general del PSOE Provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en su intervención de despedida, ha mostrado su "agradecimiento eterno" a todos los compañeros del partido, "tanto a los que me apoyan como para los que no, he trabajado para todos y todas", ha dicho.

"Son nuevos tiempos y es el momento de dar un paso a un lado", ha reafirmado Morales, quien ha señalado que "ahora es el tiempo de que una nueva generación de hombres y mujeres socialistas se pongan al frente de este proyecto, aprovechar su fuerza y su empuje para llevar al PSOE al gobierno de la Junta, de los ayuntamientos y de la Diputación para seguir transformando nuestra tierra con políticas progresistas que hagan más feliz la vida de la gente".

Sobre su futuro, Morales ha trasladado a los compañeros que continuará como militante de base y como miembro del Comité Federal del PSOE, aunque en cualquier ha señalado que se pondrá "como siempre, a disposición del partido".

El secretario de Organización del PSOE Extremadura, Manuel Mejías, también ha estado presente en este el Comité Provincial, quien ha expresado que espera que de este proceso el PSOE salga "unido y cohesionado" en la provincia de Cáceres.