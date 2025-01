PSOE y Unidas acusan a la Junta de empujar a los regantes a renunciar a Tierra de Barros mientras Vox pide más dinero

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura ha acusado al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, de intentar que sean los propios agricultores los que renuncien al proyecto de Tierra de Barros para de esta forma "lavarse las manos" y que al gobierno regional no se le ponga "cara de enterrador".

Así han reaccionado a la comparecencia del consejero en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este miércoles, en la que el PP se ha mantenido en recriminar al PSOE sus continuas "falsedades" sobre el proyecto, en este caso con el anuncio del consejero respecto a la imposibilidad de introducir en el mismo las parcelas en reserva al quedar fuera de la Declaración de Impacto Ambiental, lo que ha motivado que plantee un nuevo convenio ajustado a la realidad del mismo.

Por su parte, Vox ha reprochado al Gobierno de María Guardiola el "chantaje" al que somete a los grupos políticos al plantear que apoyen sus presupuestos para 2025 si quieren apoyar la inversión de los 20 millones de euros destinados al regadío de Tierra de Barros, al tiempo que ha exigido un incremento de esta cantidad hasta los 35 millones.

De este modo, el diputado socialista Valerio Rodríguez Casero ha reiterado que este proyecto "no es negociable" y que la comunidad no se puede permitir que no se haga, si bien ha acusado al actual Gobierno de fijarse como objetivo justo lo contrario, pues en 18 meses de mandato "no han hecho nada" por el mismo, más bien "han dado pasos hacia atrás".

"Siguen empeñados en cargarse el proyecto", ha señalado Rodríguez, quien ha vuelto a reiterar que si no se ha licitado el regadío ha sido porque el Gobierno autonómico destinó a otros fines el dinero que había presupuestado para el mismo.

Así, la cuestión de las hectáreas de reserva planteada este miércoles por el consejero es una "nueva excusa" para tratar de poner fin al proyecto, ha asegurado, pero lo ha enmarcado en una estrategia de la Junta para que sean los propios regantes los que asuman esta responsabilidad.

(Más información en Europa Press)