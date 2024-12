Quintana critica el retraso de la Junta de Extremadura en los proyectos de regadíos del Valle del Jerte

El delegado del Gobierno cree que no se podrán financiar las obras con los fondos Next Generation

CÁCERES, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha criticado el retraso "importante" en la tramitación de la parte correspondiente a la Junta de Extremadura respecto a los proyectos de regadíos que se contemplan en la comarca cacereña del Valle del Jerte, donde está previsto construir unas seis balsas con una inversión de 33 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Tras mantener este martes una reunión de seguimiento con las Comunidades de Regantes del Valle del Jerte, en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Quintana ha recalcado que los fondos Next Generation "son muy estrictos en el cumplimiento de los plazos de ejecución de la obra", por lo que el retraso en los informes ambientales podrían poner en riesgo esos fondos, y habría que buscar otro tipo de financiación para ejecutar esas obras.

"Los fondos en otros momentos se pueden llevar a otras cosas, pero para esas obras, si no se cumplen los plazos, no se pueden cumplir los fondos", ha recalcado el delegado del Gobierno en declaraciones a los medios tras la reunión, en las que ha recordado que la Junta de Extremadura es quien tiene que realizar los informes de impacto ambiental y los proyectos para construir esas balsas.

Según ha explicado, "ahora mismo los proyectos están pendientes de obtener la declaración de impacto ambiental y obtener los proyectos que son la Junta quien los tiene que hacer". En cuanto a la declaración de impacto ambiental, según han comentado los regantes en la reunión, estaba previsto que se hubiera publicado en agosto del año 2023 y se ha publicado en julio del 2024.

"Mientras no tengamos la declaración de impacto ambiental y mientras no tengamos los proyectos no se pueden iniciar", ha recalcado Quintana, que ha explicado que "hay otras líneas de actuación que se pueden llevar a cabo, pero ya no serían con los fondos Next Generation y probablemente no serían con esta misma financiación" porque sin la declaración de impacto ambiental y sin el proyecto "no podemos hacer absolutamente nada".

Todo esta situación se ha puesto de manifiesto en la reunión en la que se ha indicado que para que Seiasa, la empresa pública que gestiona los fondos de regadío, pueda empezar las obras necesita la tramitación previa de la Junta de Extremadura.

Quintana ha recordado que esta sociedad estatal es una empresa pública que lleva funcionando desde el año 2003, y que ha gestionado más de 300 millones de euros en la modernización de los regadíos en Extremadura, pero "para que inicie los trabajos esta empresa... lo primero que debe tener es una declaración de impacto ambiental y tener los proyectos, si no los tiene no puede ni iniciarlo", ha insistido.

Por todo ello, el delegado del Gobierno ve "prácticamente imposible" que se puedan acometer los proyectos del Valle del Jerte con los fondos Next Generation, porque "las obras deben estar finalizadas en junio del año que viene", por lo que "habría que buscar otra fórmula" para financiarlos. "Con estos fondos va a ser muy difícil que se puedan gestionar estas ayudas", ha concluido.