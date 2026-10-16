La reducción de la 'ecotasa' a las propietarias de Almaraz tendrá un impacto de 28,1 millones de euros

PGEx.- La Junta remarca su apuesta por la conciliación y la igualdad e impulsará un plan LGTBI para sus empleados - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reducción del Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, conocido como 'ecotasa', que afecta a las empresas propietarias de la Central de Almaraz, tendrá un impacto de 28,1 millones de euros en 2027.

Este importe se recoge en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2027 registrado este viernes en la Asamblea y presentado en rueda de prensa por la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.

Así, Manzano ha recordado la "predisposición total" a la defensa del mantenimiento de Almaraz que ha venido manteniendo la Junta en los últimos años. "Hemos mantenido esa central nuclear abierta y nosotros ahora cumplimos con nuestro compromiso de reducir esta figura impositiva en el ejercicio 2027", ha señalado.

Por ello, las cuentas para 2027 contemplan una bajada del 30 por ciento en el tipo de gravamen, lo que tendrá un impacto total de 28.134.600 euros, a lo que se suma una nueva deducción que tiene como objetivo establecer la "conexión" de las empresas que abonan la 'ecotasa' con la comunidad autónoma.

La consejera de Hacienda ha informado de que la deducción tendrá un límite del 30 por ciento de la cuota tributaria por inversiones destinadas a compensar los efectos negativos que, sobre el medio natural, producen las instalaciones sujetas al impuesto.

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