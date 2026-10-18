El Risco Extremeño logra la Espiga de Oro en la XXVII edición de los Premios Espiga Jamón

XXVII Premios Espiga Jamón - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

BADAJOZ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Risco Extremeño ha conseguido la Espiga de Oro en el XXVII Concurso Caja Rural de Extremadura de Jamón Ibérico DOP Dehesa de Extremadura Premios Espiga, cuyos galardones se han entregado en el marco de la III Feria Agroalimentaria Espiga, que se celebra en Badajoz, mientras que Ibéricos La Moñiza S.L. ha recibido el reconocimiento como ganadero de estos jamones.

El segundo premio, Espiga de Plata, ha sido para Centeno Pozo S.L. y el ganadero Fernando Domínguez Ruiz. La Espiga de Bronce ha recaído en Torres de Briz y Hermanos Tardío Garrido.

El concurso ha vuelto a incluir este año el reconocimiento 'Curación Extrema', una categoría estrenada en la pasada edición para distinguir de manera especial piezas con una curación igual o superior a 40 meses.

En esta ocasión, el premio ha recaído en Dehesa de Solana Extremadura S.L., como industria, y Agropecuaria Cañas y Labrados S.L., como ganadero, informa Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

CALIDAD DE LA DEHESA

Así, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha felicitado a todos los premiados, y ha destacado la trayectoria de unos galardones que alcanzan ya su vigesimoséptima edición y que se han convertido en uno de los reconocimientos más consolidados de la entidad.

"Los Premios Espiga Jamón llevan más de 25 años poniendo en valor uno de los productos que mejor representan a Extremadura. Detrás de cada pieza hay ganaderos, industrias, territorio y un trabajo que forma parte de nuestra identidad y que merece ser reconocido y difundido", ha señalado.

Caballo ha destacado, además, que la celebración de los premios dentro de la Feria Agroalimentaria Espiga permite acercar al público la calidad del jamón ibérico extremeño y reconocer conjuntamente el trabajo de las industrias elaboradoras y de los ganaderos.

Los resultados del concurso han sido obtenidos bajo la Dirección Técnica del Intaex. En la valoración de las piezas se han tenido en cuenta tanto sus características gustativas, olfativas y de textura como su valoración visual.

RIQUEZA AGROALIMENTARIA

De este modo, la III Feria Agroalimentaria Espiga se ha consolidado como un escaparate de la riqueza y diversidad del sector agroalimentario regional. En esta jornada se ha vuelto a poner en valor los productos de proximidad y la excelencia de las materias primas extremeñas y el talento de los profesionales de la gastronomía.

Los espacios expositivos, las demostraciones culinarias y las actividades dirigidas al público han convertido la feria en un punto de encuentro entre productores, cocineros, empresas y consumidores.

Entre los principales atractivos de la jornada ha destacado el encuentro intergeneracional protagonizado por el chef Toño Pérez junto a jóvenes talentos como Rubén Mosquero, Josemi Martínez y Mercedes Rincón.

La programación gastronómica ha contado también con la participación de reconocidos profesionales como Pepa Muñoz, del restaurante El Qüenco de Pepa; el cocinero portugués Óscar Geadas y los hermanos del restaurante Versátil, que han compartido su experiencia y su visión de la cocina, poniendo el acento en el territorio, el esfuerzo y la excelencia gastronómica.

La jornada se ha completado con propuestas de cocina en directo a cargo de Juanma Salgado y Ruth Vicente, actividades de panadería, talleres infantiles y una presentación dedicada a la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana. Una amplia programación que ha combinado tradición, innovación y nuevas generaciones de cocineros, reforzando la dimensión gastronómica de la feria.

La III Feria Espiga cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, ACREX y Extremadura Avante.