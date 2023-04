Los rostros hallados en el Turuñuelo "cambian por completo" la interpretación de la cultura tartésica

GUAREÑA (BADAJOZ), 22 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Los investigadores encargados de los trabajos en el Yacimiento de Casas del Turuñuelo en Guareña (Badajoz) han hallado las primeras representaciones humanas de Tarteso que "cambia por completo" la interpretación de la cultura tartésica.

Así lo ha afirmado la co-directora de excavaciones de este yacimiento e investigadora del CSIC, Esther Rodríguez, quien ha detallado que se trata de "la representación de cinco relieves figurados" que representan cinco rostros de los cuales dos de ellos están "prácticamente completos", un tercero "parcialmente completo" y dos más que "pertenecen a otros dos individuos" de los que aún se conoce "muy poquito".

De este modo, ha subrayado que este hallazgo "cambia un poco la línea interpretativa" de la cultura tartésica que hasta ahora se consideraba "anicónica", es decir, "que siempre representaba a sus divinidades o personajes" a través de animales o vegetales.

"Y ahora por primera vez le ponemos rostro, podemos mirar a la cara, digamos, a un personaje de la cultura tartésica; obviamente todavía sin saber si están representando dioses, aristócratas, personajes destacados, pero bueno, al menos una cara", ha resaltado en declaraciones a Europa Press Televisión.

En este sentido, Rodríguez ha remarcado que esto "cambia por completo" la interpretación de la cultura tartésica porque "siempre se la había visto un poco alejada de la representación real figurada" pero también "cambia la interpretación" que los investigadores tenían del propio yacimiento.

"Sobre todo del proceso de amortización y ocultación, porque una cosa es recuperar materiales como vidrios, marfiles o incluso la cerámica fragmentados y amortizando el propio edificio y otra cosa ya es encontrar el rostro de personajes que sin querer en el momento en que tú los destruyes les estás quitando un poco su personalidad y al mismo tiempo su simbología", ha matizado.

Hasta ahora, según ha relatado, las figuras halladas eran animales, principalmente el caballo que "siempre se había identificado con la divinidad Tarté" o el toro y, a través de ellos, los investigadores habían "interpretado su simbología o su religión".

En cuanto a los trabajos que realizarán a continuación con estas esculturas, Rodríguez ha señalado que "el primer paso es analizar su piedra para determinar su procedencia" aunque ya saben que "probablemente se trata de una calcarenita" y después irán a un laboratorio de restauración y también hay que estudiar los restos de pigmentos.

Una vez concluya todo el proceso de restauración "volverán a Extremadura" al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz que será quien se encargue de su exposición, ha manifestado esta investigadora.

"SIGO TENIENDO LA PIEL DE GALLINA"

Del mismo modo, Esther Rodríguez ha expresado que estos descubrimientos les suponen "mucha felicidad". "Yo sigo teniendo la piel de gallina todavía desde que apareció el primer fragmento", ha ensalzado.

Así, ha asegurado que ha sido "complejo" tanto para los directores, ya que estas excavaciones las dirige junto al también investigador Sebastián Celestino, como para todo el equipo que trabaja en este yacimiento, al tener que "mantener el secreto" y "guardar con mucho mimo durante un mes el hecho de haber visto el rostro del primer tarteso y no poder contarlo" a colegas de profesión y al púbico en general que "ha quedado muy sobrecogido".

"Entonces bueno, mucha felicidad y muchas ganas de que salgan muchos fragmentos más", ha destacado, toda vez que ha añadido que les quedan quince días más de trabajos de campo y luego se trasladará todo el equipo a los laboratorios para analizar todo lo extraído por lo que "ahora empieza el trabajo realmente duro de procesamiento".

OTROS HALLAZGOS EN EL TURUÑUELO

Además de estas representaciones humanas, en la actual campaña de investigación en el Yacimiento de Casas del Turuñuelo han conseguido "recuperar casi una techumbre completa" que, según ha explicado Rodríguez, permitirá conocer "desde la materia vegetal que se utilizó para construirla como el sistema" para reconstruirla "con la mayor fidelidad posible en los modelos 3D".

A ello, se suma, ha dicho, la "aparición de la escultura de mármol del pentélico", los vidrios macedónicos, el mortero de cal o el sacrificio animal que supone que este yacimiento sea "extraordinario".

"Casas del Turuñuelo ha contribuido un poco, además de a reivindicar la presencia de Tartesos en el Guadiana, a entender muchos aspectos de la cultura tartésica que hasta ahora nos resultaban desconocidos, no porque no existieran sino porque no los habíamos encontrado", ha concluido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/cultura/761540/1/rostros-turunuelo-cambian-interpretacion-cultura-tartesica

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06