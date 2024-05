Sánchez Amor (PSOE) pide a los progresistas que no acepten "sin pelear" que habrá una subida de la extrema derecha

MÉRIDA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y candidato del PSOE de Extremadura a las elecciones europeas, Ignacio Sánchez Amor, ha pedido a los europeos progresistas que no acepten "sin pelear" que en las próximas elecciones del 9 de junio habrá una "gran subida de la extrema derecha".

Así, ha invitado a los electores a que no den por sentado y no acepten el relato de que "inevitablemente" se va a dar ese escenario, ya que las cosas, ha dicho, "no pasan automáticamente" sino porque "alguien baja los brazos".

"Del mismo modo que la gente progresista en España paró la posibilidad de un gobierno PP-Vox, pues en Europa hay que parar la posibilidad de que la extrema derecha sea decisiva. Para eso hay que atraer al PP a la lógica central", ha aseverado este viernes en una rueda de prensa en Mérida.

De esta forma, el eurodiputado extremeño ha asegurado que si se es "proeuropeo" será mucho más fácil conseguir un bloque central de cuatro grupos que permita poner un "muro a la extrema derecha", un debate éste, ha recalcado, que se debe abrir también en España en estas elecciones europeas.

DOS MODELOS

Al respecto, ha insistido en que se confrontan dos modelos, que son el "modelo antieuropeo, populista, irreflexivamente antiinmigración, con todos los tics de la extrema derecha" y el modelo de seguir profundizando en una Unión Europea que ha demostrado en esta última legislatura que es capaz de "meterse de patas" en un tema sanitario y que es capaz de cambiar su lógica en un tema militar y de defensa.

"O queremos esa Europa que es capaz de reaccionar a los grandes problemas o queremos una Europa disminuida, en manos de la extrema derecha, en la que las lógicas puramente nacionales impidan crear grandes proyectos para el futuro", ha indicado, al tiempo que ha recordado que Europa ha sido siempre una "idea ambiciosa" desde sus inicios y "no puede dejar de tener una ambición".

Sánchez Amor ha realizado estas declaraciones este viernes en una rueda de prensa en Mérida en la que ha realizado un balance de la legislatura europea acompañado de las candidatas Estefanía González Bizarro y Raquel Castaño Peña.

BALANCE DE LEGISLATURA

Ignacio Sánchez Amor ha incidido en que la legislatura europea empezó con una agenda "muy clara" y "muy sencilla" basada en la agenda digital y agenda verde, teniendo muy presente la emergencia climática, cuando, de repente llegó la pandemia, lo que provocó que "todo se para" y la "agenda se cambia".

En este momento, la UE se dedica a hacer política sanitaria y a financiar la investigación de las vacunas y a distribuirlas, llevando a cabo una gestión de la crisis de la pandemia que ha servido para "legitimar mucho la Unión Europea", ya que los ciudadanos han podido entender que la UE servía para "algo más" que para crear regulaciones.

La crisis de la Covid provocó a su vez una crisis económica que tuvo una respuesta "completamente distinta" de la de la salida de la crisis de 2008, tras lo que después llegó la crisis de la guerra en Ucrania, a la que se ha sumado, en un tiempo más reciente, la guerra en Gaza.

Ante este contexto, se ha tenido que acelerar en el último ciclo la agenda digital y la agenda verde. Así, en cuanto al Pacto Verde y la emergencia climática, "que está ahí y hay que responder", ha remarcado el socialista que tiene la impresión de que no siempre se ha "explicado bien" a la población europea la razón de llevar a cabo las políticas del Pacto Verde.

Y, posiblemente, por esa falta de explicación suficiente, se ha provocado una reacción en el mundo agrario que ha sentido que las políticas verdes, de alguna manera, "condicionaban demasiado" su actividad económica.

"El cambio climático está aquí. No vale esconder la cabeza debajo del ala. Y la primera víctima del cambio climático van a ser los sectores que dependen del clima", ha asegurado, en referencia a la agricultura y la ganadería. "El problema del campo no son los burócratas de Bruselas. El problema del campo es que no llueve", ha apuntado.

Por ello, Sánchez Amor ha abogado por hacer políticas de lucha contra la emergencia climática y explicarlas "bien", ya que "no queda otra" que llevarlas a cabo salvo que se dé por perdida la idea de que el sur de Europa va a seguir produciendo alimentos.

TRABAJO COMO EURODIPUTADO

Centrado en su trabajo en la pasada legislatura, su actividad ha girado en torno a la política exterior, pero como eurodiputado extremeño ha dicho que ha procurado que todos los temas que afectaban a la región estuvieran en la agenda.

También ha reconocido que en el Parlamento Europeo hay mucha libertad de trabajo, de creación de agendas y también a la hora de votar, toda vez que no hay una disciplina de grupo "tan sólida" como en el Congreso de los Diputados. En este sentido, Sánchez Amor ha votado contra su grupo y contra su delegación en temas como el tabaco y el toro de lidia por sus implicaciones en la región.

También ha trabajado en algunos aspectos de la programación de trenes y se ha atendido en la comisión de peticiones algunas entidades extremeñas, como la plataforma en contra de la mina de Cáceres.

PACTO SOBRE MIGRACIÓN Y ASILO

Por otra parte, y a preguntas de los medios sobre el Pacto sobre Migración y Asilo, Sánchez Amor ha señalado que se pretende una inmigración "ordenada" y "absorbible" por el conjunto de la sociedad, además de reconocer que, en ocasiones, hay "muchos malentendidos" y se mezcla lo que es un solicitante de asilo y refugio con un inmigrante económico.

En este sentido, ha abogado por regular, "de acuerdo" con las necesidades de los mercados europeos, la inmigración económica, que debe ser "legal y ordenada" para no crear problemas de "mala distribución".