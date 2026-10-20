El SES destina 17,8 millones para suministro de gases medicinales y otros gases para sus centros

El Consejo de Gobierno se reúne este martes - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) contratará con un único proveedor el suministro de gases medicinales y otros gases con destino a los centros dependientes, por un importe de 17.833.875,17 euros.

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) la contratación de este suministro, entre cuyas actuaciones figura la optimización de las adquisiciones de suministros con el "doble objetivo de agrupar las necesidades comunes a las distintas áreas de salud que integran el SES y homogeneizar la utilización de materiales y servicios".

Con ello se garantiza el suministro de los gases medicinales necesarios para el desarrollo de su actividad asistencial, según señala el Ejecutivo regional en nota de prensa.

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL

Por otra parte, el Consejo ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación del servicio de limpieza integral, incluyendo desinfección, desinsectación, desratización y jardinería del Hospital Campo Arañuelo y edificios anexos, pertenecientes al Área de Salud de Navalmoral de la Mata por un importe de 2.797.558,55 euros.

Este servicio es una "prestación esencial e imprescindible" y su correcta ejecución es "determinante para asegurar condiciones óptimas de higiene, salubridad y confortabilidad en todas las dependencias, mobiliario, enseres y zonas exteriores", señala la Junta.

De esta forma, se contribuye así al normal desarrollo de la actividad asistencial y al cumplimiento de los fines propios del SES, para "garantizar el adecuado funcionamiento de los centros sanitarios y evitar cualquier afectación a la actividad asistencial".