El sorteo de la Bonoloto del domingo deja un premio de 132.000 euros en Olivenza (Badajoz)

Archivo - Imagen de archivo de una administración de Loterías - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este pasado domingo, día 18, ha dejado un premio de 132.279,04 euros en un boleto sellado en la localidad pacense de Olivenza.

Se trata de un premio de segunda categoría (cinco aciertos + Complementario), y el boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de Olivenza (Badajoz), situado en López de Ayala, 22.

Por su parte, de Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.400.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 18 de octubre, ha estado formada por los números 49, 48, 21, 18, 9, 23. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.188.496 euros.