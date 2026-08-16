El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 16 de agosto de 2026

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MÉRIDA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 16 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados por la mañana, si bien a partir del mediodía espera la aparición de nubosidad de evolución, con probabilidad de algunos chubascos ocasionales con tormenta que podrían ser localmente fuertes y con granizo.

Las temperaturas irán en ligero o moderado ascenso, más acusado en las mínimas, que podría ser localmente notable en el extremo occidental. En este sentido, ha activado la alerta amarilla por calor para las zonas de las Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, el norte de Cáceres, el Tajo y el Alagón, y Villuercas y Montánchez.

En las capitales provinciales los termómetros irán desde los 40 grados a los 21 grados en el caso de Badajoz, y desde los 37 a los 22 de Cáceres.

Por último, predominará el viento de componente este y será flojo o moderado.