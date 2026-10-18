El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 18 de octubre de 2026

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MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 18, cielos nubosos o intervalos nubosos, con chubascos dispersos de intensidad moderada, algunos con tormenta, y que serán más generalizados de madrugada.

Asimismo, no se descartan brumas y bancos de niebla, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región del noreste flojos a moderados, con algún intervalo de fuerte.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un descenso, que será ligero en las mínimas, y moderado en las máximas. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 12 y los 20 grados en Cáceres.