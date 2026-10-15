El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 15 de octubre de 2026

Cielos con nubes. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este jueves, 15 de octubre, en Extremadura, cielos poco nubosos, con algunas nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso, preferentemente en zonas de sierra.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en ligero descenso, con termómetros que se moverán en Badajoz entre los 32 y los 15 grados y en Cáceres entre los 28 y los 16 grados.