El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 15 de octubre de 2026

Cielos con nubes.
Cielos con nubes. - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 15 octubre 2026 5:32
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   MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este jueves, 15 de octubre, en Extremadura, cielos poco nubosos, con algunas nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso, preferentemente en zonas de sierra.

   Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en ligero descenso, con termómetros que se moverán en Badajoz entre los 32 y los 15 grados y en Cáceres entre los 28 y los 16 grados.

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