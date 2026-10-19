El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 19 de octubre de 2026

Archivo - Cielos con nubes y claros - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 19, cielos poco nubosos, así como probables brumas matinales en el tercio sur, y probables chubascos en el tercio sur por la tarde, que pueden ir acompañados de alguna tormenta.

También se acumularán heladas débiles en cumbres del norte montañoso, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o con variaciones ligeras. Con ello, los termómetros oscilarán entre los 12 y los 25 grados en Badajoz, así como entre los 11 y los 22 grados en Cáceres.

De igual modo, en cuanto a los vientos soplarán en la región variables, flojos, con algún intervalo de moderado.