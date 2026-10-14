El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 14 de octubre de 2026

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este miércoles, 14 de octubre, en Extremadura, cielos poco nuboso, con nubes altas y nubosidad de evolución en zonas de sierra.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas sin cambios, con termómetros que se moverán en Badajoz entre los 33 y los 14 grados y en Cáceres entre los 30 y los 15 grados.