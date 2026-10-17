El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 17 de octubre de 2026

Archivo - Cielos nubosos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este sábado, 17 de octubre, en Extremadura, cielos con intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto durante el día, con chubascos que ocasionalmente pueden ir con tormenta, localmente pueden ser fuertes y con granizo, empezarán por la mañana por el norte, extendiéndose luego al resto de la región.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, de modo que los termómetros que se mantendrán en Badajoz entre los 27 y los 15 grados y en Cáceres entre los 25 y los 15 grados.

Por su parte, el viento soplará variable, tendiendo a componente norte, flojo aumentando a moderado.