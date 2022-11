UGT Extremadura exigirá a las empresas un protocolo frente al acoso sexual en el trabajo como violencia machista

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Extremadura va a exigir durante la negociación colectiva un protocolo de actuación a las empresas para hacer frente a situaciones de acoso sexual en el trabajo como violencia machista, una cuestión que está "infradenunciada".

Así lo ha manifestado este viernes la secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera, en rueda de prensa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este 25 de noviembre.

Ladera ha recordado que, según un estudio de 2021 elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un 17,3% de mujeres sufren acoso sexual o por razón de sexo en su lugar de trabajo, y en casi la mitad de los casos el agresor es un hombre con un rango superior en la empresa. Además, el 70% de las mujeres víctimas de este tipo de acoso no lo pone en conocimiento de la empresa y casi un 62% no lo denuncia por temor a represalias o por no miedo a perder el trabajo.

