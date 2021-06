Vara afirma que el sector del tabaco "no va a desaparecer" y confía en defender sus intereses en la PAC "con razones"

MÉRIDA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el sector del tabaco "no va a desaparecer" porque "mientras se pueda fumar en el mundo, seguirá existiendo", y ha mostrado su confianza en poder "defender" los "intereses" del mismo en la nueva PAC "con razones más que con voces".

Así, ha dicho que espera que en unas tres semanas se confirme "la esperanza" de que las reclamaciones de Extremadura sean recogidas en la PAC y que se pueda seguir trabajando en el desarrollo, la innovación y el sostenimiento del sector; y ha incidido en la importancia de trabajar de forma conjunta para contribuir a que quienes viven de esta actividad tengan "una vida decente".

De esta manera, ha vuelto a ofrecerse al sector para "trabajar como una hormiguita más" y "para llamar a todas las puertas y que se abran" por la "vía del diálogo" en favor de la actividad tabaquera.

Así, tras subrayar que se trata de un sector que depende para su producción de un ministerio, para su consumo de otro, para su fiscalidad de otro diferente que, en consecuencia, "es ahí donde radica su mayor complejidad", ha defendido su planteamiento desde el "minuto uno" de "trabajar mucho y hacer poco ruido" estableciendo "hilos conductores" que permitiera "un cierto diálogo entre las distintas partes, que tienen que ver" con los intereses del sector.

En este sentido, ha afirmado Fernández Vara que ahora "nos toca" a las administraciones autonómicas, más allá de las propias competencias que tienen, defender los intereses del sector tabaquero en la PAC, "con razones más que con voces", reconociendo en todo caso la "complejidad" del mercado mundial y el carácter "enormemente competitivo" del mismo.

En todo caso, el presidente extremeño ha recalcado que la realidad es que en este sector del tabaco se ha "avanzado de manera significativa" después de la inversión de "mucho dinero, muchos recursos" en la modernización, lo que permite estar ahora en un escenario "para competir con quien sea necesario".

De este modo se ha pronunciado en la presentación este lunes en Mérida de un informe sobre la contribución económica y social del sector de tabaco en España y tendencias en el marco regulatorio del sector', elaborado por KPMG en colaboración con la CEOE, y durante la cual ha resaltado el "esfuerzo" de la Mesa del Tabaco por "intentar trabajar a favor de" y "entenderse" como "el mejor de los caminos para buscar soluciones".

Con ello, Fernández Vara ha incidido en la "trascendencia" de este sector para la economía extremeña y para la lucha contra la despoblación, y ha resaltado que "algo bien se ha hecho en este sector para que todavía siga sobreviviendo" y siendo "enormemente competitivo", algo que a su juicio se ha conseguido "no estando todo el día diciendo lo que la gente quiere oír sino diciendo la verdad", y saliendo "al encuentro" poniendo en común "las diferencias" para contribuir de forma conjunto al "sostenimiento y mantenimiento" de la actividad, sin la que según ha reconocido zonas como Campo Arañuelo, Alagón y Tiétar "no serían lo mismo si no hubiera existido el tabaco".

LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD

El presidente de la Junta, durante su intervención, también ha considerado "imprescindible" darse cuenta de que las limitaciones a la publicidad "esconden en ocasiones otros intereses que existen" en un mundo que "se mueve por lobbys", y ante los que "nos tenemos que defender" con la "fuerza" de un sector como el del tabaco.

En este punto, ha aprovechado también para defender que si alguien pretende que se introduzcan cambios legislativos en relación al consumo de tabaco debería promoverlo vía parlamentaria, y no al margen de la misma y aprovechando para ello, ha dicho, la pandemia de la Covid-19.

"Si alguien quiere cambiar alguna vez las leyes, que las cambien y que vayan al Parlamento" pero "sin aprovechar la Covid para cambiarlas sin cambiarlas", ha espetado.

"Si alguien entiende que este país necesita modificaciones legislativas en relación al consumo de tabaco, que lo planteen cara a cara y en directo, y no que utilizan vías vehiculadas con una situación muy coyuntural como la de ahora por la Covid-19 para aprovechar que se cambien decisiones que el Parlamento no ha cambiado", ha dicho.