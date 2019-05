Vara agradece al rey emérito su "trabajo" por España y Extremadura porque "siempre estuvo ahí cuando se le necesitó"

Publicado 28/05/2019 20:31:45 CET

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido al rey emérito, Don Juan Carlos, su "trabajo" por España y Extremadura porque "siempre estuvo ahí cuando se le necesitó".

Ha considerado, así, que ahora que se anuncia su retirada de la vida pública "es el momento de despedirlo (al rey emérito) con respeto y de darle las gracias por el servicio prestado" al país.

De este modo, ha valorado "con todo el respeto del mundo" la retirada de la vida pública de Don Juan Carlos, cuyo reinado ha estado "presidido por esos que tuvieron mucho que ver" con que se haya podido tener en España "40 años de convivencia y de paz".

"Es verdad que ha habido claros, es verdad que ha habido oscuros, pero yo creo que éste es el momento de despedirlo (al rey emérito) con respeto y de darle las gracias por el servicio prestado a nuestro país", ha dicho Vara en una entrevista en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta TV, recogida por Europa Press.

Al mismo tiempo, el presidente extremeño ha destacado de Don Juan Carlos que "en lo personal" ha podido comprobar "hasta qué punto estaba comprometido con los españoles y con los extremeños", tras lo cual le ha agradecido "el trabajo" y que "siempre estuvo ahí cuando se le necesitó"

"En lo personal, he tenido la oportunidad de compartir con él momentos y también de ver hasta qué punto estaba comprometido con los españoles y con los extremeños", ha dicho Vara.

"Y agradecerle el trabajo y que siempre que lo he requerido, siempre que lo hemos necesitado lo teníamos ahí dispuesto para ayudarnos, para hacer las gestiones oportunas... Esto lo sabemos no demasiada gente pero lo que lo sabemos lo sabemos muy bien: siempre estuvo ahí cuando se le necesitó", ha incidido sobre el rey emérito, Don Juan Carlos.

EL PSOE, EL ÚNICO GOBIERNO POSIBLE

Por otra parte, preguntado también sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central, Fernández Vara ha dicho que "nadie tiene ninguna duda de que en España el único gobierno posible es un gobierno del PSOE", y ha apostado en consecuencia por "aliviar un poco a los españoles del drama que significa tener que seguir asistiendo a este teatrillo diario y permanente en el que ponemos encima de la mesa todo lo que nos diferencia".

"Aquí el único gobierno posible es un gobierno del PSOE, el único presidente posible es Pedro Sánchez y vamos a ver si podemos aliviarle a los españoles el drama de hacerles vivir de nuevo este 'contigo no, contigo no, contigo no'", ha espetado el socialista extremeña, quien ha considerado que en realidad "los ciudadanos lo que quieren es que haya gobierno cuanto antes" y dejar "atrás la temporalidad y la falta de estabilidad que ha significado tanto tiempo de elecciones".

En este sentido, ha reiterado que "es algo que parece obvio" que "el único gobierno posible es el gobierno del PSOE", algo que según ha subrayado "además es lo que todos los ciudadanos españoles decidieron el día 28 de abril", con una apoyo por una "gran mayoría" al PSOE que "duplica en votos al siguiente".

EL INDEPENDENTISMO "HA DEJADO DE SER INFLUYENTE"

Asimismo, sobre un posible voto decisivo de los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Vara ha defendido que "el independentismo ha dejado de ser influyente en España en el momento

"Eso ya pasó (la dialéctica de que Sánchez gobierna con los independentistas), eso ya no se le cree nadie en España", ha dicho, después de que los Presupuestos Generales del Estado "fueron tumbado con un voto negativo por parte de los independentistas y de la derecha española".

En este sentido, ha incidido en que "el independentismos ha dejado de ser influyente en España en el momento de que hay un partido político (el PSOE) que ha conseguido ganar las elecciones con claridad y que no depende esencialmente de lo que vayan a hacer los nacionalistas sino todo lo contrario".

Al respecto, ha apuntado que se podrá "comprobar con el tiempo" que "se van a aprobar muchas leyes en el parlamento en el que serán absolutamente irrelevantes" los independentistas.

PACTOS

Por otra parte, sobre pactos postelectorales, Fernández Vara ha dicho que está "convencido" de que Cs podría romper el 'cordón sanitario' planteado antes de las elecciones y pueda pactar con el PSOE en territorios, "sobre todo en aquellos sitios donde el PSOE es la primera fuerza política", y se ha mostrado "convencido" de que "imperará la racionalidad".

Al respecto, ha incidido en que "no se trata de pactar para gobernar" sino "de pactar para que no gobierne otro, y además de pactar incluyendo a Vox en esos pactos, lo cual es un poco también surrealista".

De este modo, ha reconocido sentirse "convencido de que imperará la racionalidad" y la "sensatez" para "demostrarle a la gente que lo que preocupan son ellos y no el postureo, no el tacticismo".

"Confío en que en aquellos sitios donde los ciudadanos han optado mayoritariamente por una fuerza política es muy complicado apostar por otra con pactos además de tres fuerzas que tendrían que gobernar juntas en la comunidades y ayuntamientos, fuerzas entre sí que son incompatibles porque luchan por un mismo espacio para quitárselo los unos a los otros", ha espetado.

RESULTADOS SOCIALISTAS EN EXTREMADURA

Por otra parte, sobre sus resultados electorales en Extremadura, se ha mostrado "contento" pero "también muy responsabilizado" porque "cuanta más confianza te da la gente más responsabilidad tienes" en la "tarea inmensa" que hay "por delante".

En esta línea, ha agradecido "mucho" la "confianza" de "tantísima gente" que le ha apoyado en las elecciones; y ha defendido también de cara a reivindicaciones al Gobierno central que "cuanto más apoyos, cuanta más fortaleza más capacidad de ser reivindicativo con Madrid".

Así, ha subrayado que él va a ser "muy reivindicativo" con el Ejecutivo central en cuestiones como el tren, un asunto "capital" para la comunidad y sobre el que ha dicho va a estar "muy vigilante para que todos y cada uno de los compromisos se vayan cumpliendo" en materia ferroviaria como "una obligación, una deuda que tiene España contraída con Extremadura que sólo quedará saldada cuando podamos viajar en un tren digno de Badajoz a Madrid".