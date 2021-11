Vara apuesta por que las Ejecutivas del PSOE de Cáceres y Badajoz estén "rellenas" de alcaldes como "gran fortaleza"

ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su deseo de que las nuevas Ejecutivas provinciales del partido en Cáceres y Badajoz estén "rellenas" de alcaldes y alcaldesas, porque éstos son "la base fundamental" del partido y su "gran fortaleza".

"Son nuestro mejor y nuestro mayor valor" los alcaldes y concejales, ha espetado Vara, quien ha considerado que la "mejor escuela de democracia y de socialismo que puede haber es trabajar en el pueblo o ciudad defendiendo las siglas y los valores y principios que representa el PSOE, que tienen que ver con la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y ahora con el feminismo, el ecologismo, la plena inclusión, la diversidad y la no discriminación por ninguna causa".

En este punto, ha afirmado que él sabe el resultado de las elecciones autonómicas "siempre antes de que se abran las urnas" al seguir previamente el devenir de los comicios municipales. "Escucho con mucha más atención cómo van las municipales a cómo puedan ir las autonómicas, porque miro el resultado de 50 sitios (locales) seleccionados y si allí hemos ganado, el PSOE ha ganado", ha dicho.

De este modo, durante la apertura este sábado en Arroyo de la Luz del 13º Congreso del PSOE provincial de Cáceres, Fernández Vara ha invitado también a los militantes y cargos socialistas en los pueblos y ciudades a estar preparados para trabajar ante la "tarea inmensa" que resta de cara a las próximas elecciones y poder seguir a partir de entonces defendiendo los "intereses" de Extremadura y sus municipios.

"Nos queda por delante la tarea inmensa de trabajo a lo largo del próximo año y medio para construir un nuevo programa político, pero sobre todo y por encima de todo porque tenemos que armarnos de valor y de fortaleza para defender los intereses de esta tierra en momentos que van a ser de una tremenda complejidad" y ante los que hay que hacer "buenos diagnósticos", ha defendido.

UNAS ELECCIONES "TRASCENDENTALES"

Con ello, Vara ha refrendado la importancia de desarrollar congresos dentro del PSOE como hasta ahora, como momentos en los que el partido "se junta" para "salir de ahí reforzados en los compromisos, valores, convicciones y principios, siempre adaptándolos a la realidad de cada momento", y ha añadido que el actual es "muy especial, donde de nuevo hay una parte del mundo reforzando los nacionalismos y las fronteras y hay otra parte del mundo intentando romper las fronteras".

En este punto, y tras recalcar que el PSOE "realmente" cree en la "igualdad en el mundo", ha invitado al partido en la provincia de Cáceres a seguir trabajando tras el congreso provincial para "engrasar la maquinaria perfectamente para las nuevas elecciones", porque "va a ser un momento trascendental" para Extremadura, España y Europa.

Así, ha apuntado que a su juicio las próximas van a ser las elecciones probablemente "más importantes" en "mucho tiempo" porque "hay una corriente de la derecha política y mediática en España que quiere sacar al PSOE de los gobiernos a cualquier precio". "Y para eso no paran en barras, y frente a eso sólo nos tenemos a nosotros", ha apuntado.

En todo caso, ha insistido en que "el socialismo en España, en Extremadura y en Cáceres es la respuesta adecuada para las demandas y necesidades que los ciudadanos y ciudadanas tienen en este momento", para proyectar también desde aquí "una Europa mucho más social, más pensada en las personas y menos pensada solamente en los resultados macroeconómicos".

"Tenemos que ser capaces de entender las necesidades del mundo en el que hoy vivimos para aplicar las recetas de la socialdemocracia, que básicamente es la única posible en este momento... Es ayudar a que a las empresas les vaya bien para que los trabajadores puedan tener salarios justos, para ser más competitivos, que haya una recaudación fiscal más importante y con eso hacer políticas públicas de igualdad", ha recalcado como "recetas" del socialismo.

Al mismo tiempo, Fernández Vara ha defendido que siempre "hay que saber tomar las decisiones siempre pensando no lo que nos interesa individualmente sino colectivamente".

"El PSOE no es un proyecto individual, no es un proyecto de personas, es un proyecto colectivo, de ciudadanos y ciudadanas en plural, llamado a llevar el progreso al servicio de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas para que puedan tener un proyecto de vida y de familia, incluidos aquellos que todavía son muchos que no se lo pueden comprar (su futuro)", ha dicho.

EL PSOE CON LOS "DEBERES HECHOS"

También ha destacado que el PSOE "siempre" estará "al lado de lo que los ciudadanos necesitan", y ha considerado en este sentido que en "tiempos difíciles" y "de cambio" como los actuales en el mundo es cuando "más necesario son los partidos fuertes y estables".

"Somos el único partido que se cree de verdad a esta tierra, que tiene sus deberes hechos" en su proceso orgánico, "para no pensar en otra cosa que sea pensar en los extremeños y extremeñas", ha destacado, mientras que otros no tienen "fechas" para sus congresos, en alusión al PP.

"Tenemos que ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos con Cáceres y con Badajoz, porque somos lo único que tienen... Alrededor no hay nada, no existen estructuras, no tienen candidatos, a año y medio de las elecciones", ha señalado a continuación.

En este sentido, ha agradecido Fernández Vara el "esfuerzo" que el partido ha hecho a su juicio por "recuperar la unidad", tras lo cual ha lanzado el mensaje de que en todo caso hay que "salir a mejorar los resultados", no por "nosotros" sino porque "eso le dará estabilidad política a esta tierra y poder aprovechar las oportunidades en el mundo cambiante" actual.

Ha destacado, al respecto, la "generosidad" del PSOE que "sabe que ahora no toca discutir", sino que "toca construir" y "unidad y fortaleza" para dotar a Extremadura de "todo lo necesario" para que los hijos que quieran vivir en la región lo puedan conseguir.

Finalmente, y en esta línea, Vara se ha comprometido a "cambiar los datos al INE". "Seremos una tierra que sea de emigración para ser una tierra de inmigración porque tendrá que venir gente de fuera", ha dicho, y para lo que se ha comprometido a seguir practicando el "diálogo social".