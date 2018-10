Vara apuesta por "mimar" a los donantes de sangre que "hacen posible" mantener el actual Sistema Nacional de Salud

Publicado 06/10/2018 13:00:09 CET

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido el papel que representan los donantes de sangre, y sus hermandades, en el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud de España, por lo que considera que es algo que hay que "mimarlo, cuidarlo y protegerlo".

Fernández Vara ha participado este sábado en la conmemoración del Día Regional del Donante de Sangre en Extremadura, celebrada en la Asamblea de Extremadura, donde se ha entregado las placas conmemorativas a las dos personas, un hombre y una mujer, con más donaciones en cada una de las ocho hermandades que conforman la federación regional.

"¡Qué sería de nuestro sistema sanitario si no fuera por el trabajo de las hermandades!", ha exclamado Fernández Vara, quien ha recordado que hay países, algunos incluso del mundo desarrollado, en los que el paciente que se va a someter a una intervención jurídica tiene que acudir al hospital con el donante de sangre, mientras en España algunos creen que la donación "como lleva ahí toda la vida, va a seguir estando".

"Esto hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y protegerlo", ha subrayado el presidente extremeño, quien ha dicho que ha asistido al acto "básicamente para dar las gracias" a los donantes y al trabajo que desempeñan las hermandades.

Un colectivo que considera que son referentes "en un mundo tan necesitado de buenos ejemplos", ya que los donantes, con su gesto, demuestran que "se puede construir un mundo más justo".

Además, ha señalado que los donantes "son gente muy como son la gente sencilla y humilde de esta tierra, que les emociona que en público se les reconozca algo tan hermoso y bonito como compartir una parte de tu vida con otros".

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre de Extremadura, Jesús Domínguez Cuesta, ha pedido a Vara, a quien ha impuesto la insignia de oro de los donantes de sangre, que "acompañe" a las hermandades con fondos a través de los Presupuestos Generales del de la Comunidad Autónoma, porque es consciente de que debe estar "satisfecho" por tener sangre en los hospitales gracias a la labor que realizan los voluntarios. "Sin combustible el avión se pegaría el tortazo", ha dicho.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Mauricio Cortés, vicepresidente de la Federación Extremeña de Donantes de Sangre, ha recordado que en 2017 la comunidad volvió a ser, por cuarto año consecutivo, la que mayor índice de donaciones presentaba de todo el país, superando los 20.000 litros.

En concreto, Extremadura registró el pasado año un índice de donaciones por cada 1.000 habitantes del 44,64 frente a la media nacional del 36,27.

En su opinión, la donación de sangre y la de órganos "debería de ser voluntaria forzosa", aunque ha matizado que "no se puede obligar a nadie", pero ha llamado la atención acerca de que es la única forma de obtenerla, y que ello salva vidas.

"Sería horrible que no hubiera sangre en un hospital para alguien que necesita una transfusión", ha advertido. Así, ha puesto como ejemplo el caso de una persona que sufre un accidente de tráfico y cuando llega al hospital los médicos le dicen: "mire usted, no hay sangre y se va a morir usted", por lo que ha animado a toda la ciudadanía a que done sangre al menos una vez al año.

En el acto también ha participado el vicepresidente de la Asamblea, José Andrés Mendo, quien ha dado la bienvenida un año más a las hermandades y a los donantes al parlamento regional, y a quienes ha reconocido su labor y ha agradecido su "generosidad y ejemplo".