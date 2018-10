Vara no ve "ninguna razón" para que no haya una "tercera vía" como opción a la Secretaría General del PSOE

Actualizado 25/11/2011 11:37:56 CET

Responde a Ibarra sobre la tutela del congreso socialista que "alargar la situación de interinidad no sería bueno para el partido"

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que "no hay ninguna razón para no creer" que algún movimiento interno en el seno del partido provocará cuando menos una "tercera vía" para optar a la Secretaría General de la formación, tal y como ha recordado ocurrió en el congreso socialista que llevó a Zapatero a dicho cargo hace 11 años.

"No hay ninguna razón para que los candidatos sean sólo los dos que se han mencionado (Rubalcaba y Chacón) porque hay 110 diputados y porque además puede haber gente que piense que se puede ser candidato sin ser diputado", ha declarado Vara en una entrevista este viernes en el programa 'Así son las mañanas' de la Cadena COPE, recogida por Europa Press.

Sobre este mismo asunto, ha insistido en que "en estos momentos no hay ninguna razón ni ninguna duda para que tenga que estar limitado (el número de posibles candidatos del PSOE a la Secretaría General del partido), al contrario".

Asimismo, sobre la postura del expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra relativa a que no podría tutelar a su juicio el próximo congreso del PSOE la actual dirección del partido tras los resultados electorales, sino más bien una gestora, Fernández Vara ha respondido que "alargar la situación de interinidad no sería bueno para el partido".

Tras incidir en "todo el respeto" que ha recordado le tiene a Rodríguez Ibarra, el secretario general socialista ha reivindicado la necesidad de que el PSOE cuente con un grupo parlamentario "enormemente cohesionado" en el Parlamento.

"Una vez que ya está decidido que vaya a haber un congreso en un plazo corto introducir un elemento que alargue los tiempos en una situación como ésta en la que mañana es largo plazo, donde tantas cosas están pasando y pueden pasar, es muy importante que desde el primer momento nosotros (el PSOE) seamos capaces de tener una voz fuerte en el parlamento, un grupo parlamentario enormemente cohesionado, con un partido detrás que lo respalde fuerte", ha declarado en alusión a Ibarra, y ha añadido que "alargar la situación de interinidad no sería bueno para el partido".

"La derrota de Rubalcaba es la derrota del PSOE y una suma de derrotas parciales en muchos sitios, que puede tener como ha dicho Juan Carlos (Rodríguez Ibarra) que lo que tenemos que hacer todos es marcharnos y yo creo que eso sería una voladura incontrolada en estos momentos en el partido", ha dicho Vara, quien ha defendido que "se puede conseguir hacer una profunda renovación en el partido y que se asuman las responsabilidades por la vía de los congresos perfectamente".

Asimismo, tras calificar como "enormemente negativa" para el PSOE la pasada cita electoral, ha defendido como "bueno" que existan "diferentes posicionamientos" sobre el discurrir del partido, en tanto que ello puede suponer a su juicio "un camino hacia la recuperación".

Según ha dicho, no se trata de un "problema de personas" sino que "primero hay que poner en claro la labor orgánica del partido y abrirlo más a la sociedad", mediante un previo "debate interno" que se antoja "muy importante y muy necesario".

En cuanto a si Rubalcaba podría ser su candidato adecuado para la Secretaría General del PSOE, Fernández Vara ha señalado que la "derrota" socialista el 20N es "colectiva". "La derrota de Rubalcaba es la derrota del PSOE y una suma de derrotas parciales en muchos sitios", ha dicho, y ha reconocido que el candidato socialista en los pasados comicios "debe tener legitimidad para presentarse" (a la Secretaría General).

"Alfredo debe tener la legitimidad para presentarse porque yo no puedo negarle la legitimidad para presentarse a nadie y luego el congreso decidirá si ésa es la opción o hay otras opciones", ha declarado el secretario general del PSOE extremeño, quien ha reconocido que a él le gustaría que "hubiera varias opciones entre las que poder discutir" y que "además de caras se pueda debatir sobre discursos".

También, sobre posibles personas que puedan sumarse a la lista de candidatos en el seno del PSOE, Fernández Vara ha recordado que "cada vez" que su partido ha "abierto las puertas de par en par para que la militancia opine los aparatos han salido derrotados", en tanto que "la gente está deseando poder opinar y poder decir".

"Cuidado con los que puedan pensar que se puede ganar un congreso desde el aparato porque se pueden estar equivocando", ha advertido, y ha insistido en que "son tiempos de profundo cambio de discurso". "Si hay que pecar por exceso de democracia interna, yo siempre peco", ha añadido.

Asimismo, Fernández Vara ha vuelto a manifestar su postura relativa a que "es imprescindible" que el próximo secretario general del PSOE esté "en el parlamento", y en concreto sobre la posición que defenderá en el congreso socialista del fin de semana ha reconocido que él tiene "mucho aprecio personal" por Alfredo Pérez Rubalcaba pero que, no obstante, en el cónclave del PSOE él "no" va a votar "con las tripas ni con el corazón, sino con la cabeza".

De igual modo, ha recalcado que si el cónclave socialista se convierte "sólo en lucha de poder" el partido se estará "equivocando", pero que si la cita se convierte en una "lucha por las ideas" la formación entonces estará "acertando".

Además, sobre posibles movimientos de cargos del partido hasta ahora tras los últimos resultados electorales, Vara ha indicado que "lo que se vaya a mover se va a ver y se va a comprobar en el congreso", y ha añadido que "aquí hay dos maneras: una decir yo reconozco a priori que me voy o otra que los compañeros en el congreso sencillamente no te den su confianza".

Por otra parte, ha reconocido que "no" le sorprende el anuncio de José Blanco de que deja la "primera línea" socialista. "A vosotros (los periodistas) os sorprende, a mí no, porque se lo he oído ya internamente en muchas ocasiones que él no sería la persona que acompañaría como segundo al que sea el nuevo secretario general o la nueva secretaria general", ha dicho.

"Eso lo viene manifestando Pepe desde hace tiempo, ahora lo ha visualizado de cara al exterior, pero a nosotros internamente no es ninguna sorpresa porque ya nos lo venía diciendo desde hace unos meses", ha añadido.