Vara pedirá la próxima semana al Gobierno una estación complementaria para Plasencia en el trazado de alta velocidad

PLASENCIA (CÁCERES), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que la próxima semana contactará con el Ministerio de Transportes para trasladarle la "decisión" en la que se está trabajando en la comunidad de que es necesaria la construcción de una "estación complementaria" para Plasencia en el trazado de alta velocidad.

Tras indicar así que dicha estación "hay que empezar a ejecutarla" y por lo tanto "en los presupuestos (estatales) del año que viene tiene que ir ya la partida correspondiente", ha incidido en que el Gobierno central y ADIF "tienen que respetar las propuestas" que desde la comunidad se le hagan en este sentido.

Así lo ha defendido tras presidir en Plasencia este viernes una reunión extraordinaria del Consejo Económico y Social de dicha localidad cacereña, con presencia también del alcalde, Fernando Pizarro, después de las críticas vertidas en dicha ciudad tras conocerse que de momento el Alvia no parará en la misma.

Con ello, tras una reunión "muy constructiva", porque el planteamiento que ya tenía el citado Consejo Económico y Social de su última reunión era "bastante razonable" y "por tanto capaz de poder ser suscrito por cualquier persona que sea también medianamente razonable", Vara ha indicado que "la decisión está clara (de la necesidad de una estación complementaria en Plasencia) y hay que tomarla muy pronto y hay que ejecutarla muy pronto".

"Esto no es un tema que ahora estemos viendo a ver qué se hace el año que viene o el siguiente, no, hay que cerrar una posición para esa estación complementaria de la estación de Plasencia, que va a seguir siendo la que ha sido siempre, pero que evidentemente como hay que abrir un poco el foco en lo que a la velocidad alta se refiere en ese abrir un poquito el foco pues nos damos cuenta yo creo que con sensatez todo el mundo de que lo mejor es hacer una estación complementaria", ha subrayado en declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo Económico y Social placentino.

Un estación que, además, "se puede aprovechar para alrededor de ella hacer desarrollos industriales que son gran parte de lo que va a ser el futuro de esta tierra".

Además, ha defendido que "hay que hacerlo muy pronto porque hay que aprovechar las obras de la propia vía para mientras se está haciendo la nueva vía que haya esa estación complementaria, porque el tiempo de Monfragüe está tasado, es decir, tan pronto como se termine la obra en la línea Plasencia-Navalmoral esa vía desaparece", ha espetado.

"Y por tanto tenemos que tener garantizado porque cuando se decidió el trazado de la alta velocidad por Extremadura se decidió pensando en Plasencia... Entonces no puede ocurrir que al final el resultado final vaya a ser el contrario", ha incidido Vara, quien ha destacado que "todo el mundo lo entiende con mucha sensatez además que hay que intentar buscar esa vía complementaria".

HORARIOS Y LÍNEAS

Al mismo tiempo, el presidente de la Junta ha señalado que él también le otorga "mucha importancia" a todas las demandas que ha habido en relación con los horarios y las líneas en Plasencia.

"Ahora hay que empezar a ver la letra chica, a ver cómo podemos ir mejorando los servicios tanto con otras ciudades de Extremadura como con Madrid y Sevilla, y a partir de mediados del año que viene entra un nuevo actor en escena que es la apertura de la línea hacia Portugal y yo creo que ahí empezará un tiempo nuevo", ha dicho, para lo cual "todo esto lo tenemos que tener resuelto".

En este punto, ha indicado que él ha trasladado al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y a los grupos políticos y al resto de integrantes del Consejo Económico y Social placentino que "cuando más acuerdo haya aquí más yo podré hacer lo mío". "Y si yo lo hago mío el Gobierno y ADIF tiene que respetar las propuestas que desde aquí le hagamos", pero "si somos capaces de decidirlo en un plazo de no más allá de dos o tres meses mejor".

También, preguntado sobre si se construirá por tanto esa estación complementaria, Vara ha dicho que "hay muy buena disposición en ADIF". "Hombre, yo no soy yo. Yo tengo a mucha gente detrás y hasta ahora hemos tenido la capacidad de poder influir", al tiempo que ha destacado que "hay muy buena disposición en ADIF", porque "el otro día todos el mundo nos sentimos mal, ellos también, que un día que debería haber sido de alegría fue un día jodido".

"Ellos quieren rematar la faena, y rematar la faena es que todo el mundo quede satisfecho con lo que haga y eso pasa por una estación complementaria en Plasencia", ha defendido.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA TODOS

Según ha dicho, ese "malestar" se debe a que "lo hemos pasado muy mal por una parte". "Yo llegué a pensar en algún momento que era mejor no hacer nada, sencillamente que los trenes empiecen a funcionar... Eso para la administración que se ha gastado 1.400 millones de euros en la inversión no parece tampoco lógico... pero venimos de una historia como pueblo muy dura" y ha reconocido que él "no tenía ganas ninguna de celebraciones".

"Tenía la sensación además de lo que podía pasar, que hubiera gente que no lo entendiera", ha reconocido, y ha añadido que por eso se ha mostrado "convencido" de que "ADIF va a ser colaboradora y va a optar por esta solución porque creo que es la mejor solución para todos, también creo que para Plasencia".

EL ALVIA PARARÁ EN PLASENCIA

Por otra parte, preguntado sobre si el Alvia va a parar en Plasencia, ha dicho que "el tren rápido cuando tengamos a final de año varios más, porque ahora como consecuencia de que están fabricando los trenes, cuando pueda haber varios servicios más va a entrar en Plasencia".

"Ahora bien, lo que he dicho dentro y digo fuera, cuanto menos tiempo sea teniendo que entrar y salir mejor, porque el que compra el billete sólo para Plasencia, vale, pero el que compre el billete desde Madrid para ir a Cáceres, a Mérida o a Badajoz o luego a Lisboa va a medir los tiempos, y comprará el de aquel servicio que no pare aquí, por razón obvia de que tarda menos tiempo", ha señalado.

"Esto es algo que nos interesa a todos, pero desde luego obviamente Plasencia no se puede quedar fuera del trazado de la alta velocidad ni de su uso bajo ningún concepto", ha señalado.