Vara plantea que el MIR "se convierta en la oposición de los médicos" para acceder a la función publica

MÉRIDA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha planteado este martes que el MIR "se convierta en la oposición de los médicos", con el objetivo de "facilitarles el acceso a la función pública" y como una medida para luchar contra la escasez de facultativos que existe en Atención Primaria.

En su intervención, Fernández Vara ha admitido que existe la "severa dificultad" de que "por las razones que sea, hoy en día la mayor parte de los profesionales que acaban su formación académica y su formación MIR, no quieren ser médicos internos residentes en Atención Primaria", sino que "se buscan otros destinos".

Ante esta situación, "lo único que podemos hacerle es no negar la evidencia y buscar soluciones", que la Junta de Extremadura ya "está poniendo encima de la mesa" y que a su juicio pasa por "facilitarle a los MIR su incorporación como médicos en formación, que no haya nota de corte" de tal forma que "todos puedan hacer una especialidad después de haber tenido una nota altísima para poder acceder".

Para el presidente extremeño, "es una anomalía que luego haya gente que pueda ser médico o no pueda serlo", después de haber tenido una nota alta para estudiar Medicina "pero luego resulta que como no aprueban el MIR no pueden ser médicos", lo que supone "una paradoja contra la que hay que luchar".

Además, Vara ha reiterado la necesidad de que "se facilite el acceso a la función pública de los médicos", de tal forma que "el MIR se convierta en la oposición para que accedan a la condición de estatutarios en prácticas, hasta que terminen ese periodo, y eso les pueda vincular con el sistema", ha dicho.

Según ha señalado Fernández Vara, este "problema gravísimo de falta de médicos de Atención Primaria" no es de Extremadura sino de toda España, debido a los facultativos "eligen hacer otra especialidad, porque probablemente les permita vivir allí donde quieren vivir, que es en las ciudades", ha dicho.

Fernández Vara ha admitido que "éstas no son decisiones sencillas", pero ha abogado por buscar soluciones "desde el consenso" con los colegios profesionales y los sindicatos para acordar "lo que es lo mejor" para este caso.

Finalmente, el presidente extremeño ha destacado la necesidad de hacer un esfuerzo desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) por la salud mental, también entre los jóvenes de la región.

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra este martes y miércoles en la Asamblea de Extremadura.