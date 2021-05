Vara ve "evidente" que "no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes"

MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este miércoles que "resulta evidente" que "no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible".

Fernández Vara también considera "evidente" que "los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera".

De esta forma se ha pronunciado el presidente extremeño, a través de un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo haya informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto a los doce condenados en el caso del 'procés' independentista en Cataluña por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida.