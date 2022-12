Vergeles considera importante confiar en la vacunación ante "algunas amenazas en el horizonte" como el repunte en China

MÉRIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha considerado que es "muy importante" que se siga confiando en la vacunación ante "algunas amenazas en el horizonte" como el repunte de la pandemia en China.

"Cuatro dosis no son muchas dosis, son las dosis necesarias para combatir un virus que de no combatirlo de esta forma no estaríamos en la situación en la que estamos, con menos gravedad", ha aseverado Vergeles a preguntas de los medios.

De esta forma, el consejero extremeño ha aludido a "algunas amenazas en el horizonte", sobre todo con la situación en China, y que, en su opinión, es "bueno" que no se pierda de vista, auque, como ha sostenido, "no es una situación alarmante".

"Yo creo que si en este país hemos dado ejemplo de la cobertura vacuanal, pues sigamos dando ejemplo de la cobertura vacunal también con la cuarta dosis, porque es beneficioso para todos los ciudadanos y ciudadanas", ha reseñado.

En este sentido, y a preguntas sobre la cobertura la dosis de refuerzo en menores de 60 años, Vergeles ha indicado que está aún reciente la posibilidad de su administración y que, por lo tanto, es "prematuro" dar datos de cobertura, ya que "no han pasado los días suficientes ni siquiera para que se puedan consolidar".

Vergeles ha reaizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, momentos antes de presidir en Mérida el pleno del Patronato de la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FundeSalud).

SITUACIÓN EN CHINA

En relación a la situación de la pandemia en China, el consejero extremeño ha manifestado que le preocupa porque son "muchas las personas infectadas", al tiempo que ha recordado que China fue un país del que no se tuvo "toda la información" al inicio de la pandemia y llevó a hacer unas previsiones que luego "no fueron realistas".

"Nos preocupa esa situación, por eso hoy está reunido el Comité de Seguridad de la Unión Europea para saber qué hay que hacer con los vuelos provenientes de China", ha señalado, al tiempo que ha añadido que puede que sea "la misma variante y que sea un problema de cobertura vacunal", pero ha añadido que "hay muchas personas infectadas".

"Mientras más personas infectadas haya más posibilidades hay de que el virus mute y esa es la principal preocupación que en este momento tenemos. Afortunadamente la situación en España y la situación en la comunidad autónoma de Extremadura no es ni por asomo preocupante, ni por asomo alarmante, pero es verdad que tenemos un cierto deja vu con la situación de China en este momento y por eso están actuando las autoridades europeas y las autoridades sanitarias a nivel nacional", ha expuesto.

FALTA DE MÉDICOS EN NAVIDAD

Por otro lado, y preguntado por la falta de médicos en algunos municipios durante estas Navidades, Vergeles ha insistido en que el "problema" en Extremadura no es tanto la falta de especialistas en cuanto a la plantilla habitual, que se sitúa en Atención Primaria es unos quince, sino en que cuando llegan periodos vacacionales o bajas laborales "no hay bolsa de trabajo" para poder cubrir las vacantes.

"Aunque haya dinero para hacerlo no podemos contratar a profesionales para poder sustituir. Por lo tanto, hablar de una situación particular de un determinado municipio..., pues esto es lo que nos está pasando por no haber hecho una buena planificación durante muchos años", ha sentenciado.

De esta forma, ha expuesto que, desde el año 2011 al 2015, España "perdió la posibilidad" de disponer de 3.000 especialistas en ciencias de la salud, un número que en Extremadura llegaría a un centenar.

Por ello, José María Vergeles ha recalcado que el actual Gobierno ha tomado la decisión de incrementar notablemente la oferta de formación sanitaria especializada y otras medidas como la jubilación activa mejorada.

"Intentaremos, por todos los medios, junto a la negociación colectiva, que este problema se pueda arreglar cuanto antes, pero vamos a pasar unas vacaciones y algunos periodos vacacionales con ciertas dificultades para llegar a una cobertura total y vamos a tener que acumular consultas", ha aseverado.

Así, y aunque ha indicado que la acumulación de consultas está "pagada", ha dicho que eso no significa que sea la "mejor de las opciones para esta administración".