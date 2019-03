Vergeles considera que el SES cumple los niveles de seguridad recomendados por la Agencia de protección de datos

Publicado 12/03/2019 18:27:44 CET

BADAJOZ, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha considerado que en el Servicio Extremeño de Salud (SES) se están cumpliendo los niveles de seguridad que recomienda la Agencia de protección de datos y que "no hay ninguna información sensible" que esté "expuesta" a los ciudadanos en la web del Centro de Salud Online.

A preguntas de los periodistas por este asunto antes de acudir en Badajoz a la Comisión Paritaria Consejería de Sanidad y Políticas Sociales-Universidad de Extremadura, Vergeles ha sostenido que en la región se están "ajustando" al nivel de protección que exige la normativa en relación a la protección de datos.

Al respecto, ha diferenciado entre acceder a una cita "plana" que "no sabes ni para lo qué es" y que "exclusivamente de lo que te informa es de una consulta de Atención Primaria de Salud", para lo cual se requiere un nivel de seguridad, como así lo establece la Agencia de protección de datos, que el SES cumple y por el que se necesita introducir el DNI o el código de identificación del Sistema Nacional de Salud que aparece en la tarjeta sanitaria.

"Eso permite un acceso a una información que no es extremadamente sensible, con lo cual no hay ninguna información sensible que esté expuesta a los ciudadanos", ha matizado, al tiempo que ha especificado que, cuando ya se va a acceder a un nivel de información "mucho más sensible", no se requiere solo el número del DNI, la fecha de nacimiento o dicho código de identificación, sino un nivel de protección "similar" al empleado en la realización la Declaración de la Renta a través de @clave si no es con certificado de firma digital.

Ambos son los dos niveles de seguridad que en este momento tiene establecido el SES dentro del Centro de Salud Online, por lo que "las fugas de información son extremadamente raras en cuanto a lo que se refiere a información sensible", según el consejero, para quien "información sensible no es una cita en un centro de salud porque no está así considerado por parte de la Agencia de Protección de Datos".

EVITAR "FUGAS" DE INFORMACIÓN

No obstante, José María Vergeles ha avanzado que tienen "en desarrollo" el avance de lo que será el Centro de Salud Online y que, a medida que se vaya incorporando determinada información con un nivel de sensibilidad "alto", "evidentemente" se utilizarán "todas las medidas de seguridad que sean necesarias para que no se produzca ninguna fuga de información".

También ha agregado la existencia de otro nivel de control en el SES tras las experiencias que tuvieron algunos servicios regionales de salud, no el extremeño, cuando apareció hace unos meses un virus troyano que se metió dentro de los sistemas informáticos de los mismos, en relación a lo cual ha incidido en que en Extremadura los profesionales sanitarios tienen el acceso "muy limitado" a determinadas páginas web.

Así, ha continuado, los ordenadores que están en la consulta de los médicos o enfermeros o en los puestos clínicos de los hospitales tienen unos niveles de seguridad "muy altos" y no se puede acceder a "cualquier" página, acerca de lo cual ha dicho que "de hecho" tienen "algunas veces" reclamaciones de los propios trabajadores diciendo que el citado nivel es "tan alto" que no les permite entrar, por ejemplo, en su correo de Gmail.

"Es entendible desde el punto de vista de que lo que se está manejando ahí es un nivel de información tan sensible que es necesario que lo tengamos muy protegido", ha defendido Vergeles.

COMISIÓN PARITARIA SES-UEX

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha hecho estas declaraciones antes de asistir en el Rectorado del campus pacense a la Comisión Paritaria Consejería de Sanidad y Políticas Sociales-Universidad de Extremadura, en la que, según ha avanzado, seguirán trabajando para dotar a la Facultad de Medicina de un "contenido".

Según ha explicado, durante mucho tiempo en la región se ha hecho a los médicos elegir entre la carrera académica y la clínica y ahora en todas las facultades de Medicina de España cuando se van jubilando la plantilla de profesores, sobre todo aquellos que son vinculados (médicos en ejercicio que prestan servicios para la Universidad, las facultades de Medicinas y el servicio regional de salud) y en los que hay "una escasez de profesionales".

Ante ello, trabajarán sobre dos convocatorias de plazas de profesores titulares vinculados, que son la plaza de Anatomía Patológica que estaba vacante y una plaza de Psiquiatría que también estaba vacante por jubilaciones ambas de sus titulares, ha puntualizado.

Asimismo, ha comentado que también se va a trabajar sobre la plantilla de los profesores asociados en Ciencias de la Salud y que este martes se va a ver en concreto la necesaria para el Departamento de la asignatura de Historia de la ciencia e Historia de la medicina en dicha comisión, cuyo "grueso" consiste en seguir dotando de una plantilla "suficiente" a la Facultad de Medicina en coordinación con el SES "para que los alumnos tengan mayor calidad en la formación que reciben".

Finalmente y sobre la Facultad de Medicina, ha recordado que se ha adjudicado la redacción del proyecto y que en los próximos meses se tendrá la conclusión del proyecto, cuya maqueta se presentó el pasado mes de febrero.

También ha recordado que el edificio se construirá en varias fases, por lo que en cuanto esté el proyecto saldrá a licitación la obra de la primera y que, al mismo tiempo, se están tramitando las licencias y trámites que se deben realizar a través del Ayuntamiento de Badajoz "para que la construcción sea lo más rápida posible".